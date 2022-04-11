«Горьковка» приглашает пермяков на выставки к памятным датам апреля

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 11 апреля, краевая библиотека им. Горького открыла выставки к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофахКнижная выставка «Из истории атомной энергетики» посвящена событиям 28 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС (12+). На книжной выставке представлена литература о технической стороне крупнейшей в мире техногенной катастрофы. Это, в частности, труды конференции «Радиационные аспекты Чернобыльской аварии». Книга «Чернобыль: треть века спустя» содержит научный анализ, комментарии и воспоминания, посвященные аварии и ликвидации ее последствий.В книге «Мы помним, тебя Чернобыль» изложены подробности о ядерных катастрофах на химобъединении «Маяк» в 1957 году, ядерных взрывах на Семипалатинском полигоне и катастрофе на Чернобыльской АЭС. С этими и многими другими книгами можно познакомиться до 30 апреля. Отдел естественнонаучной и техн. литературы (4 этаж, правое крыло), 236 24 61.Выставка «Мы вернулись из смерти» приурочена к отмечаемому 11 апреля Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (16+).Воспоминания людей о пребывании в нацистских концлагерях отражены в книгах «Те, кому выпало жить», «Ночь плачущих детей», «Смерть победившие». Тут же представлены сборники документов о делах бывших военнопленных, например, «Жизнь и смерть в Аушвицком аду», «Война глазами военнопленных. Красноармейцы в немецком плену в 1941-1945 гг.». Выставка продлится до конца апреля. Отдел соц.-эконом. литературы (3 этаж, правое крыло), 236-21-20 (доп. 117).