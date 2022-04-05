ФССП России внедряет новую операционную систему

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В целях реализации государственной политики в сфере импортозамещения Федеральная служба судебных приставов принимает меры по усовершенствованию своей IT-инфраструктуры.ФССП России рассматривает вопрос перехода на новую отечественную операционную систему. Одним из вариантов возможного использования является система Ред ОС, разработанная российской IT-компанией «РЕД СОФТ».Новый продукт входит в тройку лидеров российского рынка операционных систем с внушительным опытом в части внедрения в госсектор, в том числе в компаниях с госучастием.На сегодняшний день РЕД ОС обладает актуальной пакетной базой и последним LTS-ядром Linux с поддержкой процессоров Intel вплоть до 12 поколения. Операционная система также поддерживает отечественные процессоры и имеет широкую поддержку периферийного оборудования.У продукта развитая экосистема, включая средства защиты информации, в том числе средства криптографической защиты. РЕД ОС соответствующим образом сертифицирован и соответствует 4-му уровню доверия.В настоящий момент в Федеральной службе судебных приставов проходит апробация новой операционной системы. Задействовано несколько пилотных регионов, в которых отрабатываются типовые сценарии использования Ред ОС как на рабочих станциях, так и на серверах.В планах службы использование в пилоте рабочих станций на российских процессорах Байкал-М, на которых также будут отрабатываться типовые сценарии.