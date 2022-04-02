По проекту «Малые дела» в Перми обновят шесть участков улиц

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По проекту администрации Перми «Малые дела» ремонту подвергнутся улицы в Ленинском, Свердловском, Кировском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах и поселке Новые Ляды – всего более 57 тысяч кв. метров. Здесь не только заменят дорожное полотно, но и благоустроят тротуары и газоны, установят знаки и нанесут разметку.В Ленинском районе обновят улицу Петропавловскую от улицы 25 Октября до дома №3 по улице Петропавловской. В Кировском – улицу Волгодонскую от 5-й Каховской до Калинина. В Мотовилихинском районе отремонтируют улицу Студенческую на участке от бульвара Гагарина до Технической. В Свердловском районе будет обновлена улица Краснофлотская от Нестерова до Механошина. В Новых Лядах – улица Трактовая от автодороги «Пермь – Новые Ляды» до улицы Коммунистической. В Орджоникидзевском районе ремонту подвергнется улица Александра Щербакова на участке от Первомайской до Перевалочной.