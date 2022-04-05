Житель Перми осужден за мошенничество

13.08 Пятница, 8 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Мошеннические действия пермяка нанесли гражданам ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, Индустриальный районный суд Перми вынес обвинительный приговор 44-летнему пермяку. Мужчина признан виновным в мошенничестве. Потерпевшими по уголовному делу стали 17 жителей Прикамья.

Следственная часть Управления МВД по г. Перми установила, что злоумышленник самостоятельно и при помощи знакомых, которые не знали о его преступных намерениях, подыскивал на торгах, проходящих на электронных торговых площадках, потенциальных покупателей подержанных автомобилей. При этом фигурант убеждал потерпевших, что имеет возможность приобретать машины по цене значительно ниже рыночной.

Достигнув договоренности с покупателями, пермяк предлагал им внести предоплату, которую затем похищал. Потерпевшие, перечислив деньги и не получив автомобилей, обращались за помощью в полицию.

Суд признал пермяка виновным в мошенничестве и приговорил к 9 годам в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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