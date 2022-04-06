«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и концерт
Пермский край: новости дня
В понедельник, 11 апреля, в пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Мир черно-белой графики» и пройдет музыкально-поэтический вечер.
Концерт «Я хочу нового, неизведанного» начнется в 18:30. Музыкально-поэтический вечер посвящен 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина. Концертная программа состоит из инструментальных и вокальных сочинений Скрябина: прелюдии, мазурки, этюды, вальсы, сонаты и романсы. В ходе вечера прозвучат стихи поэтов серебряного века: Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама и Константина Бальмонта. Исполнители: преподаватели и студенты факультета музыки ПГГПУ и ПГИК.
Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236 01 89, 12+.
Выставка «Мир черно-белой графики» будет открыта с 11 по 30 апреля. На ней собраны работы учащихся и преподавателей Полазненской школы искусств: пейзажи, натюрморты, портреты, анималистический и сказочный жанр, сюжетно-тематические композиции.
«В нашей школе есть предмет «Графическая композиция». Он входит в дополнительную предпрофессиональную программу как вариативная часть и является углубленным курсом ведущего предмета «Рисунок». Учащимся предлагается выполнить те или иные задания в различных техниках с применением разнообразных графических материалов: уголь, сангина, сепия, соус, пастель, тушь, маркеры, фломастеры, ручки. Это позволяет разнообразить занятия искусством, в комплексе решать воспитательные и учебные задачи. Выставка-проект «Мир черно-белой графики» позволяет прикоснуться к удивительному и многообразному миру в черно-белой эстетике», - рассказала руководитель проекта, преподаватель Полазненской детской школы искусств Елена Старовойтова.
Арт-фойе (3 этаж, левое крыло), для справок: 236 01 89, 6+.
Концерт «Я хочу нового, неизведанного» начнется в 18:30. Музыкально-поэтический вечер посвящен 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина. Концертная программа состоит из инструментальных и вокальных сочинений Скрябина: прелюдии, мазурки, этюды, вальсы, сонаты и романсы. В ходе вечера прозвучат стихи поэтов серебряного века: Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама и Константина Бальмонта. Исполнители: преподаватели и студенты факультета музыки ПГГПУ и ПГИК.
Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236 01 89, 12+.
Выставка «Мир черно-белой графики» будет открыта с 11 по 30 апреля. На ней собраны работы учащихся и преподавателей Полазненской школы искусств: пейзажи, натюрморты, портреты, анималистический и сказочный жанр, сюжетно-тематические композиции.
«В нашей школе есть предмет «Графическая композиция». Он входит в дополнительную предпрофессиональную программу как вариативная часть и является углубленным курсом ведущего предмета «Рисунок». Учащимся предлагается выполнить те или иные задания в различных техниках с применением разнообразных графических материалов: уголь, сангина, сепия, соус, пастель, тушь, маркеры, фломастеры, ручки. Это позволяет разнообразить занятия искусством, в комплексе решать воспитательные и учебные задачи. Выставка-проект «Мир черно-белой графики» позволяет прикоснуться к удивительному и многообразному миру в черно-белой эстетике», - рассказала руководитель проекта, преподаватель Полазненской детской школы искусств Елена Старовойтова.
Арт-фойе (3 этаж, левое крыло), для справок: 236 01 89, 6+.
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