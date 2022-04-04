В Кадастровой палате пояснили, как получить сведения о недвижимости без обращения в МФЦ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно получить не только при обращении в МФЦ, но и с помощью электронных сервисов. Подробнее о возможностях и преимуществах данных сервисов рассказали эксперты Кадастровой палаты по Пермскому краю.Сведения ЕГРН выдаются в форме выписок с информацией о праве собственности, обременениях, кадастровой стоимости, технических сведениях объектов недвижимости и др., а также в виде кадастровых планов территории, копии правоустанавливающих и технических документов на недвижимость.Такие сведения можно получить через официальные электронные сервисы – «Личный кабинет» Росреестра www.rosreestr.gov.ru, Кадастровой палаты www.spv.kadastr.ru и портала Госуслуг www.gosuslugi.ru.Эти сервисы объединяет ряд преимуществ. Первое – дистанционная подача запроса в любое удобное время. Второе – более выгодная стоимость документа в отличие от бумажного аналога. И третье – экономия времени в связи с отсутствием необходимости личного обращения для подачи запроса и получения результата.Чтобы воспользоваться электронными сервисами, необходимо иметь подтверждённый аккаунт на портале Госуслуги. Для получения сведений ограниченного доступа, например, выписки «О правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости» или копий правоустанавливающих документов, понадобится электронная цифровая подпись.Каждый сервис обладает своими особенностями.«Личный кабинет» Росреестра на сайте: www.rosreestr.gov.ru позволяет получить самое большое количество различных выписок из ЕГРН. Кроме того, только при помощи данного сервиса можно получить сведения ограниченного доступа с использованием электронной подписи. При заполнении формы запроса о предоставлении сведений сервис позволяет добавить в один запрос до 10 кадастровых номеров объектов недвижимости и получить отдельные выписки на каждый объект.Сервис Кадастровой палаты spv.kadastr.ru обладает интуитивно понятным интерфейсом, похожим на интернет-магазин. Посредством сервиса можно получить выписки из ЕГРН «Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости», «Об объекте недвижимости», «О переходе прав на объект недвижимости», «О зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве», а также Кадастровый план территории.Также «Личный кабинет» Росреестра и сервис Кадастровой палаты позволяют прикрепить список объёмом до 100 кадастровых номеров объектов недвижимости в формате CSV, сформированном в Excel, и получить в ответ отдельные выписки на каждый указанный объект, направив всего один запрос.Через «Госуслуги» можно запросить три вида выписок из ЕГРН: «Об объекте недвижимости», «О переходе прав на объект недвижимости» и «О характеристиках и правах на объект недвижимости». При выборе формы запроса на получение иных выписок из ЕГРН сервис осуществит перевод пользователя на соответствующую форму в «Личном кабинете» Росреестра. Повторный ввод логина и пароля в данном случае не потребуется.«Перед подачей запроса на предоставление сведений из ЕГРН важно заранее уточнить, в каком виде гражданин хочет получить эти сведения. Необходимо учитывать, что распечатываются на бумаге и заверяются подписью и синей печатью только выписки из ЕГРН, выдаваемые в офисах МФЦ, Кадастровой палатой в рамках выездного приема или направляемые почтой. Электронные выписки из ЕГРН обладают такой же юридической силой, как и выписки на бумаге, так как подписаны электронно-цифровой подписью органа регистрации. После получения выписку из ЕГРН в электронном виде необходимо предоставлять по месту запроса вместе с файлом электронной подписи на любом электронном носителе - диске или флешке. Распечатать и заверить печатью такую выписку уже не получится. Для просмотра файла электронной выписки в формате .xml можно воспользоваться сервисом «Проверка электронного документа», расположенным на сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы/Сервисы», – поясняет Марина Падукова, начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Пермскому краю.Несмотря на законодательный запрет перепродажи сведений из ЕГРН, граждане по-прежнему сталкиваются с предложениями получить выписки посредством различных неофициальных сайтов. Кадастровая палата по Пермскому краю рекомендует получать сведения о недвижимости только при помощи официальных электронных сервисов. Помните, что неофициальные сайты не несут ответственности за предоставляемые сведения и все риски, связанные с принятием решения на основании неполных или устаревших сведений, целиком ложатся на плечи граждан.