Прикамская полиция задержала грабителя 93-летнего труженика тыла
Пермский край: новости дня
В Чусовом в полицию обратился 93-летний труженик тыла и сообщил, что в подъезде на него напал неизвестный, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Он подбежал к пенсионеру сзади, похитил из кармана куртки кошелек и скрылся. Злоумышленнику досталось 4,5 тысячи рублей.
Полицейские в кратчайшие сроки вышли на след подозреваемого. Это был ранее судимый 33-летний чусовлянин. Он заметил пенсионера в магазине на кассе, увидел у него кошелек с деньгами и последовал за пожилым человеком до подъезда жилого дома.
Правоохранители сработали настолько оперативно, что фигурант не успел потратить похищенное. Деньги были изъяты при обыске, в ближайшее время их передадут потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело, задержанного заключили под стражу.
Полицейские в кратчайшие сроки вышли на след подозреваемого. Это был ранее судимый 33-летний чусовлянин. Он заметил пенсионера в магазине на кассе, увидел у него кошелек с деньгами и последовал за пожилым человеком до подъезда жилого дома.
Правоохранители сработали настолько оперативно, что фигурант не успел потратить похищенное. Деньги были изъяты при обыске, в ближайшее время их передадут потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело, задержанного заключили под стражу.
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