Росреестр рассказал прикамцам об особенностях приобретения недвижимости в ЗАТО

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Как продать квартиру в доме, расположенном на территории ЗАТО? С таким вопросом часто обращаются в Управление Росреестра по Пермскому краю жители закрытого административно-территориального образования «Звездный».«Сделки с недвижимостью в пределах ЗАТО подчинены особому режиму ввиду особой важности данных территорий и регулируется положениями Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1«О закрытом административно-территориальном образовании, - подчеркивает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова. - Несоблюдение требований законодательства может повлечь приостановление государственной регистрации права и в дальнейшем признание сделки недействительной».Итак, что нужно знать при покупке недвижимости в ЗАТО:- приобрести недвижимость может только гражданин Российской Федерации;- на территории ЗАТО необходимо постоянно проживать (либо иметь разрешение на постоянное проживание) или работать на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО;- если покупателем является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано и находиться на территории ЗАТО.Однако, если покупатель не соответствует данным критериям, законом предусмотрена возможность приобретения недвижимости по решению органов местного самоуправления ЗАТО. Для этого необходимо обратиться в администрацию ЗАТО с заявлением о принятии решения об участии в сделке.Только после того, как орган местного самоуправления ЗАТО выдаст разрешение на сделку, можно обращаться в Росреестр. Для регистрации перехода права собственности потребуются документы, удостоверяющие личность, договор купли-продажи, решение органа местного самоуправления, документы по оплате госпошлины.