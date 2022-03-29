В Краснокамске работодатель оплатил штраф за ценного сотрудника
Пермский край: новости дня
Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги технического осмотра транспортных средств, был привлечен к административной ответственности. За допуск к участию в дорожном движении автомобиля, состояние которого не соответствовало требованиям безопасности, мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.4.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Соответствующее постановление поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю. Судебные приставы проинформировали должника о возбуждении исполнительного производства. Гражданин не торопился являться в отделение ведомства за квитанцией для оплаты штрафа, с работниками органов принудительного исполнения на контакт не шел.
Судебные приставы выяснили, что неплательщик сменил место работы и теперь трудоустроен в одной из компаний г. Краснокамска.
Правоохранители связались с бухгалтером организации для подтверждения, что должник является их работником. Узнав, что у их сотрудника есть долговые обязательства перед государственными органами, руководство запросило у приставов платежный документ, после чего на депозитный счет ведомства была переведена вся сумма задолженности.
Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Соответствующее постановление поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю. Судебные приставы проинформировали должника о возбуждении исполнительного производства. Гражданин не торопился являться в отделение ведомства за квитанцией для оплаты штрафа, с работниками органов принудительного исполнения на контакт не шел.
Судебные приставы выяснили, что неплательщик сменил место работы и теперь трудоустроен в одной из компаний г. Краснокамска.
Правоохранители связались с бухгалтером организации для подтверждения, что должник является их работником. Узнав, что у их сотрудника есть долговые обязательства перед государственными органами, руководство запросило у приставов платежный документ, после чего на депозитный счет ведомства была переведена вся сумма задолженности.
Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
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