В Краснокамске работодатель оплатил штраф за ценного сотрудника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги технического осмотра транспортных средств, был привлечен к административной ответственности. За допуск к участию в дорожном движении автомобиля, состояние которого не соответствовало требованиям безопасности, мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.4.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.Соответствующее постановление поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю. Судебные приставы проинформировали должника о возбуждении исполнительного производства. Гражданин не торопился являться в отделение ведомства за квитанцией для оплаты штрафа, с работниками органов принудительного исполнения на контакт не шел.Судебные приставы выяснили, что неплательщик сменил место работы и теперь трудоустроен в одной из компаний г. Краснокамска.Правоохранители связались с бухгалтером организации для подтверждения, что должник является их работником. Узнав, что у их сотрудника есть долговые обязательства перед государственными органами, руководство запросило у приставов платежный документ, после чего на депозитный счет ведомства была переведена вся сумма задолженности.Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.