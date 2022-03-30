«Десять тысяч шагов к жизни» смогут пройти пермяки
Пермский край: новости дня
В столице Прикамья состоится Всероссийская акция «Десять тысяч шагов к жизни». Горожане смогут пройти пешеходный маршрут по территории парка «Балатово». Акция запланирована на 9 апреля, сбор участников – на улице Гатчинской, 17а.
Регистрация участников акции пройдет с 11:30 до 12:00, затем участники сделают общегородскую разминку «Зарядка для всех», рассказали в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми. Старт групп – в 12:15. Численность групп – не более 20 человек. Участники пройдут пешеходный маршрут по территории парка в сопровождении волонтеров акции. С маршрутом можно ознакомиться здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2022/marshrut.jpg. Всем участникам вручат сертификаты о прохождении маршрута.
Регистрация участников акции пройдет с 11:30 до 12:00, затем участники сделают общегородскую разминку «Зарядка для всех», рассказали в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми. Старт групп – в 12:15. Численность групп – не более 20 человек. Участники пройдут пешеходный маршрут по территории парка в сопровождении волонтеров акции. С маршрутом можно ознакомиться здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2022/marshrut.jpg. Всем участникам вручат сертификаты о прохождении маршрута.
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