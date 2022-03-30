Пермский планетарий приглашает на премьеру полнокупольного фильма «Путешествуя со светом»
Пермский край: новости дня
12 апреля в 15:00 Пермский планетарий представит премьеру полнокупольной программы «Путешествуя со светом» (6+), которая посвящена Всемирному дню авиации и космонавтики.
Новая программа рассказывает о важности света во всех сферах жизни, пояснили в Пермском планетарии. В фильм «Путешествия со светом» раскрывает всю сложность света и его непосредственное влияние на нашу планету. Солнце – ближайшая к Земле звезда; генерируемая ею энергия обеспечивает свет и тепло, необходимые для жизни. Изучая свет, исходящий от Солнца и других звезд и галактик, ученые разработали несколько моделей, объясняющих происхождение, структуру и эволюцию Вселенной. Другой источник естественного света – огонь; он сопровождал Землю с момента ее зарождения и сыграл важную роль в эволюции человечества. Открытие огня первобытными общинами изменило их образ жизни.
Планетарий приглашает всех, кому интересны космические приключения и тайны Солнечной системы. Билеты доступны на сайте планетария https://m.planetarium.perm.ru/repertuar/programmy/puteshestvuja-so-svetom.html. Купить билеты можно и по Пушкинской карте.
Новая программа рассказывает о важности света во всех сферах жизни, пояснили в Пермском планетарии. В фильм «Путешествия со светом» раскрывает всю сложность света и его непосредственное влияние на нашу планету. Солнце – ближайшая к Земле звезда; генерируемая ею энергия обеспечивает свет и тепло, необходимые для жизни. Изучая свет, исходящий от Солнца и других звезд и галактик, ученые разработали несколько моделей, объясняющих происхождение, структуру и эволюцию Вселенной. Другой источник естественного света – огонь; он сопровождал Землю с момента ее зарождения и сыграл важную роль в эволюции человечества. Открытие огня первобытными общинами изменило их образ жизни.
Планетарий приглашает всех, кому интересны космические приключения и тайны Солнечной системы. Билеты доступны на сайте планетария https://m.planetarium.perm.ru/repertuar/programmy/puteshestvuja-so-svetom.html. Купить билеты можно и по Пушкинской карте.
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