Житель Прикамья похитил имущество у своего отца

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Чайковская полиция расследует уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину подозревают в совершении двух краж.В марте фигурант гостил у своего отца – в частном доме в одном из сел Чайковского городского округа. Когда хозяин заснул после совместного распития спиртного, сын взял его телефон и с помощью онлайн-приложения банка перевел около 70 тысяч рублей на расчетный счет своего приятеля, не осведомленного о его преступных планах, а мобильник положил к себе в карман. Затем сын на такси уехал в Чайковский, прихватив с собой бензопилу отца. Обнаружив пропажу имущества и денег, потерпевший обратился за помощью в полицию.Полицейские задержали фигуранта в его квартире. При нем был похищенный сотовый телефон. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к исчезновению имущества отца. Он рассказал стражам порядка, что, вернувшись в город, продал бензопилу. Деньги от продажи пилы, как и те, что похитил, фигурант потратил на личные нужды. Бензопилу полицейские нашли, изъяли и возвратили законному владельцу.Расследование продолжается. Злоумышленник заключен под стражу.