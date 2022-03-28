Директору ООО «Ухтамонтажавтоматика» грозит уголовное наказание за неисполнение решения суда

09.36 Среда, 6 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Директор пермской организации, осуществляющей деятельность по производству электромонтажных работ, стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в злостном неисполнении решения суда.

С 2019 года в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с ООО «Ухтамонтажавтоматика» задолженности в размере около 1 млн 250 тысяч рублей в пользу ООО «Портал».

Организация-должник не соблюдала условия мирового соглашения, по которому обязалась выплатить долг по договору оказания услуг спецтехникой и автомобильным транспортом, в связи с чем исполнительный документ был предъявлен на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

Директор ООО «Ухтамонтажавтоматика» неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, однако никаких мер к погашению задолженности не предпринял. Так как предусмотренные действующим законодательством способы понуждения должника к исполнению требований исполнительного документа не оказали на него должного воздействия, судебным приставом был составлен рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

После проведения доследственной проверки дознавателем отдела было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится сбор доказательств вины руководителя организации. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозят штраф в размере до 200 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Маленькую жительницу Первоуральска похитил родной отец
28 марта 2022
В Нижнем Тагиле чиновника оштрафовали на 50 тысяч за оскорбление подчинённой
03 апреля 2022
Апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Свердловского облсуда по иску о QR-кодах
30 марта 2022
Свердловский областной суд проверит законность решений 19 судей
28 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
09:36 Директору ООО «Ухтамонтажавтоматика» грозит уголовное наказание за неисполнение решения суда
13:22 Разработка пермских ученых позволит сохранить качество энергии электростанций
13:13 Пермяки завоевали Гран-при Всероссийского фестиваля
13:07 Пермяков приглашают на городскую ярмарку
13:02 В Прикамье подозревают в мошенничестве кредитного консультанта микрофинансовой организации
10:22 ФССП России: исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению
13:24 В Перми завершено строительство еще одного многоквартирного дома
13:19 Открыта регистрация на Тотальный диктант-2022
13:00 Первичную вакцинацию от COVID-19 в Пермском крае прошли более 1,7 млн человек
12:48 «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
10:24 В Соликамске судебные приставы защитили права ребенка, потерявшего отца
14:18 Через неделю в Перми начнется «Моя игра»
14:15 В Кадастровой палате Прикамья рассказали об особенностях зон охраны объектов культурного наследия
13:39 Житель Прикамья украл чугунную плиту у соседа
12:36 «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
10:56 Судебные приставы Пермского края разыскали должницу по алиментам в исправительной колонии
16:41 Гордумы Перми и Екатеринбурга намерены развивать сотрудничество
13:18 Пермяки вышли в финал Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
13:13 В Прикамье подозревают в угоне жителя Башкортостана
13:04 В Перми пройдут публичные слушания
12:53 К застройщикам индивидуальных жилых домов будут применяться законы о долевом строительстве
Все новости
09:01 Американская компания Intel объявила о приостановке работы в России
18:44 Медиахолдинг Amedia передает управление российскими типографиями главреду «Новой газеты» Муратову
17:46 Создатели сатирического сериала про Наливкина сняли новый эпизод, в котором он топит попавшую под санкции яхту чиновника
16:13 Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР
15:48 Жители Щукино жалуются на драки у мусорных контейнеров из-за просроченных продуктов
14:29 Курский губернатор предложил добавлять в систему отопления краску и сероводород, чтобы жители не сливали воду для своих нужд
13:37 Роскомнадзор заявил, что Википедия стала линией информационных атак на россиян
12:23 Российские школы получили методички для уроков о санкциях и пользе импортозамещения
11:20 Постпред США в ООН призвала исключить Россию из Совета по правам человека
10:50 Бибилов: Южная Осетия не имеет права упускать возможность для вхождения в состав РФ
10:10 Полянский: заявления о возможном применении РФ ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы
09:39 Сервис Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье
18:33 В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко, его подозревают в крупном мошенничестве
17:24 Мишустин: Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами с 9 апреля
16:59 Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
16:03 Задержан водитель рейсового автобуса, упавшего с эстакады на трассе М-9 «Балтия»
15:39 Песков: готовность Польши разместить ядерное оружие приведет к росту напряженности
14:20 Студента Томского политехнического университета отчислили за участие в протестной акции
13:34 Две сотрудницы Сбербанка задержаны по подозрению в инсценировке разбойного нападения
12:28 Воронежский депутат, которую исключают из фракции КПРФ за критику спецоперации, покинула Россию
10:30 Дмитрий Медведев призвал «вовремя отличать лицо предателя»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK