Директору ООО «Ухтамонтажавтоматика» грозит уголовное наказание за неисполнение решения суда

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Директор пермской организации, осуществляющей деятельность по производству электромонтажных работ, стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в злостном неисполнении решения суда.С 2019 года в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с ООО «Ухтамонтажавтоматика» задолженности в размере около 1 млн 250 тысяч рублей в пользу ООО «Портал».Организация-должник не соблюдала условия мирового соглашения, по которому обязалась выплатить долг по договору оказания услуг спецтехникой и автомобильным транспортом, в связи с чем исполнительный документ был предъявлен на принудительное исполнение в службу судебных приставов.Директор ООО «Ухтамонтажавтоматика» неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, однако никаких мер к погашению задолженности не предпринял. Так как предусмотренные действующим законодательством способы понуждения должника к исполнению требований исполнительного документа не оказали на него должного воздействия, судебным приставом был составлен рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.После проведения доследственной проверки дознавателем отдела было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится сбор доказательств вины руководителя организации. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозят штраф в размере до 200 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.