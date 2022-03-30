Пермяки завоевали Гран-при Всероссийского фестиваля

13.13 Вторник, 5 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Учащиеся школы-студии хореографического ансамбля «Солнечная радуга» стали обладателями Гран-при Всероссийского фестиваля русского народного танца «По всей России водят хороводы» на приз имени народной артистки СССР Татьяны Алексеевны Устиновой.

Фестиваль проходил с 1 по 3 апреля во Владимире в рамках Декады народного танца (приурочена к Году культурного наследия народов России, проводится Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова). В нем приняли участие ведущие детские, юношеские и взрослые ансамбли танца из Владимирской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Костромской, Московской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Пермского края и других регионов России. Всего – более 650 участников. Главной целью фестиваля является сохранение традиций и локальных особенностей русской народной хореографии.

Поздравляем с победой учащихся школы-студии хореографического ансамбля «Солнечная радуга» и его руководителей!

Ансамбль из Прикамья отправился на всероссийский фестиваль благодаря краевому проекту «Творческие люди», получив поддержку по результатам первой сессии 2022 года.

Напомним, «Творческие люди» - региональный проект, который реализуется в Пермском крае с 2020 года. Он направлен на поддержку творческих инициатив и гастрольной деятельности лучших любительских коллективов Прикамья. Проект «Творческие люди» является региональным сегментом большого национального проекта «Культура». В 2021 году в рамках краевого проекта было поддержано 16 творческих инициатив: открыто два Центра ремёсел (с. Уинское и п. Октябрьский), поддержано участие нескольких коллективов во всероссийских и международных конкурсах, организована постановочная и гастрольная деятельность, а также пошив костюмов для коллективов.

Проект принимает заявки на участие трижды в год. Заявки на вторую сессию проекта принимаются до 15 мая 2022 года. Положение проекта «Творческие люди» можно найти на официальном сайте дома народного творчества «Губерния» https://domgubernia.ru/.

Проект «Творческие люди» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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