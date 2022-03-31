Пермяков приглашают на городскую ярмарку
Пермский край: новости дня
Ярмарка в Перми откроется 6 апреля и будет работать до 9 апреля. Пермяков ждут в Мотовилихинском районе, на Крупской, 42. Часы работы – с 12.00 до 20.00.
На прилавках посетителей встретит свежая и качественная продукция местных производителей: мясо, деликатесы, копчености, рыба, молоко и молочные продукты, мед, сладости, орехи, сухофрукты.
На прилавках посетителей встретит свежая и качественная продукция местных производителей: мясо, деликатесы, копчености, рыба, молоко и молочные продукты, мед, сладости, орехи, сухофрукты.
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