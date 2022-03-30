Открыта регистрация на Тотальный диктант-2022

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На сайте totaldict.ru открыта регистрация, а значит, пришло время запланировать, где вы напишете диктант 9 апреля.В этом году Тотальный диктант можно написать в трех форматах — на очных площадках, онлайн и #пишемдома.Для регистрации на очный диктант нужно выбрать город, затем вкладку «Площадки» и зарегистрироваться на удобной площадке. В Перми Тотальный диктант-2022 можно написать на 16 площадках. Среди них ведущие вузы города, муниципальные библиотеки, Исторический парк «Россия – моя история», «Точка кипения – Пермь». Полный список площадок представлен на сайте https://totaldict.ru/perm/ . На все площадки обязательна регистрация.Для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет писать диктант лично, есть возможность написать онлайн-диктант. Для этого в день проведения акции в выбранное время нужно зайти на сайт totaldict.ru, нажать кнопку «Написать диктант» и выбрать удобный для себя формат: трансляцию или запись диктовки. Диктант пишется в специальном «окне» сайта, а по завершении отправляется на проверку. Трансляции акции будут доступны в день проведения Тотального диктанта 9 апреля в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.Также в формате #пишемдома можно будет написать диктант из любой точки мира. Для этого в день диктанта нужно включить трансляцию с сайта, написать текст и проверить его самостоятельно, после того как на сайте появится разбор текстов.Оценки за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах после 12 апреля.Если у вас не получается зарегистрироваться на выбранную площадку или возникла другая проблема, напишите на help@totaldict.ru.Диктант пройдет 9 апреля в 13:00.