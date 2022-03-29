Первичную вакцинацию от COVID-19 в Пермском крае прошли более 1,7 млн человек

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным краевого минздрава на утро 4 апреля, с начала массовой вакцинации от коронавируса в Прикамье первичную иммунизацию прошли свыше 1 млн 173 тыс. жителей, в том числе однокомпонентным препаратом. Из них более 2,2 тыс. – подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Более 700 прикамцев впервые сделали прививки за прошедшую неделю.Еще 265 тысяч жителей Пермского края начали ревакцинацию, из них 3 тысячи привились за последние 7 дней. При этом 243,6 тысячи прикамцев уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (2 тысячи – за минувшую неделю).Всего за период вакцинации в Прикамье поступило 1 821 994 комплекта вакцины от COVID-19. Из них 1 368 193 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 346 806 – «Спутник Лайт», 84 620 – «ЭпиВакКорона», 19 495 – «КовиВак», 2 880 – «Спутник-М» («Гам-Ковид-Вак-М»). Сейчас в наличии имеется 389,8 тыс. комплектов вакцины.