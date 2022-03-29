«Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 4 апреля, пермская краевая библиотека им. Горького открывает выставки о генеалогии, к юбилеям Станислава Ростоцкого и Леонардо да Винчи.Выставка к 570-летию Леонардо да Винчи, 12+. О жизни и творчестве великого мастера повествуется в книгах, представленных на выставке: «Леонардо да Винчи. Великие изобретения и открытия» Оксаны Рыменко, «Леонардо да Винчи. Опередивший время» Николая Непомнящего, «История жизни Леонардо да Винчи» Маргариты Алтаевой, «Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве». Работает по 30 апреля.Отдел естественнонаучной и технической литературы (правое крыло, 4 этаж), 236-24-61.Выставка «Родословное древо», 16+. Книги по истории генеалогии, изучению родословных, исследования родоведов. Читатели узнают, с чего начать поиск «корней» и забытых имен. Чем отличается западная генеалогия и российская, что такое ревизские сказки, о происхождении фамилий. Работает по 30 апреля.Отдел краеведения (левое крыло, 4 этаж), 236-17-78.«На заре»: выставка к 100-летию Станислава Ростоцкого, 16+. Отдел литературы по искусству «Горьковки» приглашает читателей посетить выставку, посвященную вековому юбилею кинорежиссера, сценариста, педагога, публициста, автора таких кинолент, как «Белый Бим, Черное ухо», «А зори здесь тихие…» Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922–2001). История создания экранизации повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» приведена в книге Ф. Раззакова «Наше любимое кино…о войне». Процесс превращения литературного источника в киноленту дан от рождения повести до резонанса в журнале «Юность»; от постановок в театрах Советской армии и на Таганке до разработки режиссерского сценария; от перипетий съемочных дней до непосредственно выхода фильма. «Кухней» создания двухсерийной ленты «Белый Бим, Черное ухо» делится журнал «Искусство кино». Открыта по 30 апреля.Отдел по искусству (левое крыло, 4 этаж), 236-22-82.