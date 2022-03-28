В Соликамске судебные приставы защитили права ребенка, потерявшего отца

Марина Осипова © Вечерние ведомости

АО «Соликамскбумпром» компенсировало моральный вред родственникам погибшего на производстве гражданина. У мужчины остался двухлетний сын, который нуждался в материальной поддержке после потери кормильца.Работник упал в конвейер по измельчению древесины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Жительница г. Соликамска обратилась в суд в интересах несовершеннолетнего с требованием признать данный несчастный случай страховым, чтобы добиться от предприятия полагающихся по закону выплат. Служители Фемиды признали законными требования истицы и обязали руководство АО «Соликамскбумпром» выплатить семье пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району УФССП России по Пермском краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил представителей юридического лица о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможном применении мер принудительного взыскания.Организация-должник поторопилась исполнить решение суда. Компенсация в полном объеме уже перечислена взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.