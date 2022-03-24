Через неделю в Перми начнется «Моя игра»

14.18 Пятница, 1 апреля 2022
Пермский край: новости дня
С 7 по 10 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится финал IV межрегионального конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра».

На эти четыре дня в Пермь съедутся порядка 600 участников со всей страны. За время существования (а первый конкурс был проведён в 2016 году) «Моя игра» стала известна по всей России. И на конкурс 2022 года заявились участники из 8 регионов: Удмуртской Республики, Свердловской области, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Владимирской области, города Москвы и, конечно, Пермского края. Если же обратиться к истории, то своих представителей на «Мою игру» отправляли Курская область, республика Коми, Ставропольский край, Хабаровский край, Смоленская область. Также за эти годы возрос и статус: уже в четвёртый раз «Моя игра» проходит как межрегиональный конкурс.

В разные годы театральный конкурс «Губернии» поддерживали звёзды театра и кино Елизавета Боярская, Алексей Морозов, Валентина Мазунина, Гавриил Гордеев. В этом году специальным гостем станет актёр Илья Ильиных. Свои приветствия конкурсу 2022 года направили Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Владислав Ветров. Их напутственные слова прозвучат на торжественной церемонии открытия IV межрегионального конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра».

Церемония открытия финального тура конкурса «Моя игра» состоится 7 апреля в 12.00 в большом концерном зале Пермского дома народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4).

За четыре дня финала гостей и участников конкурса ожидают показы спектаклей студенческого театра ПНИПУ «17 скрипка», студентов краевого колледжа искусств и культуры, детской школы театрального искусства «Пилигрим», эстрадно-театральной студии «Озарение». Будут открыты две фотовыставки «Губерния. Хранители» (ПДНТ «Губерния») и «В театральном стиле» (мастерская «Арт-грим»), а также книжная экспозиция «Вслед за синей птицей…» (краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина).

В рамках конкурса на большой сцене дома народного творчества «Губерния» будет представлен известный спектакль Пермского академического «Театра-Театра» «Вертинский». 9-е апреля в 19.00 – спектакль-концерт Альберта Макарова «Вертинский».

Но главным событием этих дней, конечно, станут конкурсные показы. Они начнутся сразу по завершении торжественной церемонии открытия, 7-го апреля в 13.00, и будут идти на всех площадках «Губернии». Компетентное жюри (актёры, режиссёры, преподаватели речи, сценического мастерства, театральных дисциплин) озвучит итоги IV межрегионального конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра» 10-го апреля в 14.00 на церемонии закрытия.

Организатор межрегионального конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра» - КГБУК «Пермский дом народного творчества «Губерния». Партнёры IV межрегионального конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра»: театр-студия «Пилигрим», театр кукол «Туки-Луки», арт-мастерская «Арт-грим», авторский студенческий театр «17 скрипка», студия творческого развития «Оперение. Соль», Пермский краевой колледж искусства и культуры, Дом актёра, Российский Союз театральных деятелей, Пермский академический «Театр-Театр», Театр юного зрителя, Пермская краевая детская библиотека им Л. И. Кузьмина, мастерская и прокат костюмов «Аншлаг».

Межрегиональный конкурс молодёжных и школьных театров «Моя игра» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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