Житель Прикамья украл чугунную плиту у соседа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Куеде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1974 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину подозревают в краже.В марте в полицию обратился житель Куеды с заявлением о том, что неизвестные проникли в его жилище и похитили чугунную плиту для печи. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла отпечатки следов рук, обуви. Под подозрение попал сосед потерпевшего.Куединец готовил еду на своей чугунной печи и увидел на ней трещины. Он вспомнил, что такая, но только новая, есть у его соседа в квартире, где никто не проживает. Мужчина вооружился гвоздодером и проник в дом к соседу. Выдернул чугунную плиту из печи и волоком дотащил ее до своего дома. Злоумышленник очень устал и захотел выпить, но денег не было. Тогда он продал печную плиту за 300 рублей, а вырученные деньги истратил на алкоголь.Известно, что фигурант ранее судим, не имеет постоянного источника дохода, живет случайными заработками, злоупотребляет спиртным. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.