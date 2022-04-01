«Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 апреля, в пермской краевой библиотеке им. Горького открылись выставки о Пакте Рериха, к юбилею Столыпина и к Международному дню детской книги.Выставки к Международному дню детской книги (6+).Международный день детской книги отмечается 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена.Отдел литературы на языках народов мира подготовил выставку книг для детей на английском и французском языках. В числе популярных - «Сказки Матушки Гусыни»/«Tail Feather From Mother Goose», напечатанная в Лондоне в издательстве Walker Books. В серии сказок-панорамок с объемными картинками для детей младшего возраста пражского издательства ARTIA представлены книги: «Приключения Пиннокио» на французском языке /«Les Aventures de Pinocchio», «Басни Эзопа»/«Aesop’s Fables» и «Робинзон Крузо»/«Robinson Crusoe» на английском языке. Интересна серия детских книг на французском языке, изданная в Париже в издательстве Nathan.Немецкий читальный зал представляет коллекцию из более чем 100 детских книг от преподавателя немецкого языка Наталии Барентин, переданную в дар ее родственниками.Книжная серия «Ein POP-UP Buch» и «Aufklapp-Bilderbuch» представляет объемные книги со сказками «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Золушка». Книги для самых маленьких из серии «Brunо Bär und Beppo Bär» помогут малышу освоить первые слова, узнать названия предметов. Коллекция познавательных книг о природе, животных и птицах, окружающей среде, о тайнах устройства человеческого мозга будет интересна детям среднего и старшего возраста. Произведения знаменитой детской писательницы Кирстен Бойе, лауреата множества международных литературных премий, с цветными иллюстрациями художницы Сильке Брикс предлагают для чтения школьникам. Книги выдаются бесплатно на дом сроком на две недели.Выставки работают по 15 апреля на 2 этаже (левое крыло). Для справок: 238 35 37.Отдел литературы по искусству приглашает посетить книжно-иллюстративную выставку «Пакт Рериха – договор о защите культурных ценностей» (0+).Она организована Международной Лигой защиты культуры. «Пакт Рериха – международный «Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», подписанный 15 апреля 1935 года странами американского континента. Пакт служит основой международно-правовой системы в области охраны культурного достояния. Он дает понимание великой роли культуры, призывает к уважению ко всему прекрасному, что создано человечеством, и к человеку как созидателю и носителю культуры. Идеи Пакта Рериха актуальны для Перми и Пермского края, где немало культурных объектов, нуждающихся в заботе со стороны общества и государства», – говорится в письме от Международной Лиги защиты культуры. Выставка работает до 1 мая.Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж), 236-22-82.Выставка «Великий реформатор России» к 160-летию П. А. Столыпина (16+).Петр Столыпин - государственный деятель Российской империи. С его именем связаны крупные преобразования в стране: аграрная реформа, освоение Сибири и заселение восточной части страны. На книжной выставке представлены книги о жизни и деятельности Столыпина, его труды, переписка, воспоминания его дочерей и современников, статьи из журналов.Холл 1 этажа, для справок: 236-21-20.