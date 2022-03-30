В Прикамье подозревают в угоне жителя Башкортостана

13.13 Четверг, 31 марта 2022
Пермский край: новости дня
В Куеде полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Республики Башкортостан. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину подозревают в угоне.

35-летний житель Куеды сообщил в полицию о том, что со стоянки похищен его автомобиль «Лада Гранта».

Сотрудники ОГИБДД и следственно-оперативная группа прибыли на место происшествия. Проводя подворный обход, полицейские обнаружили в подъезде многоквартирного дома подозрительного мужчину, который держал в руках ключи от автомобиля с характерным брелоком. Он сознался в угоне.

Фигурант рассказал, что приехал на автобусе в гости к другу, они стали выпивать. Когда спиртное закончилось, гость решил уехать домой. На улице он увидел машину друга, ключи оказались забыты в салоне. Опьянение толкнуло мужчину на преступление. Известно, что фигурант официально не работает, перебивается случайными заработками.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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