В Прикамье подозревают в угоне жителя Башкортостана

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Куеде полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Республики Башкортостан. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину подозревают в угоне.35-летний житель Куеды сообщил в полицию о том, что со стоянки похищен его автомобиль «Лада Гранта».Сотрудники ОГИБДД и следственно-оперативная группа прибыли на место происшествия. Проводя подворный обход, полицейские обнаружили в подъезде многоквартирного дома подозрительного мужчину, который держал в руках ключи от автомобиля с характерным брелоком. Он сознался в угоне.Фигурант рассказал, что приехал на автобусе в гости к другу, они стали выпивать. Когда спиртное закончилось, гость решил уехать домой. На улице он увидел машину друга, ключи оказались забыты в салоне. Опьянение толкнуло мужчину на преступление. Известно, что фигурант официально не работает, перебивается случайными заработками.Расследование уголовного дела продолжается.