В Перми пройдут публичные слушания

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Кировском и Орджоникидзевском районах Перми состоятся публичные слушания, где рассмотрят проект решения о предоставлении разрешения на использование земельных участков, а также проект планировки и межевания территории.4 апреля в 18:00 публичные слушания пройдут в администрации Кировского района (улица Кировоградская, 33), сообщает городской департамент градостроительства и архитектуры.На слушаниях рассмотрят проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1813218:17 – «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по улице Кудымкарской, 22.С материалами можно ознакомиться до 5 апреля в администрации Кировского района и на сайте мэрии (https://www.gorodperm.ru/citizen/public_hearing/2022/04/). Предложения и замечания по проекту решения будут приниматься до 5 апреля в администрации Кировского района, а также в департаменте градостроительства и архитектуры (Сибирская, 15).В администрации Орджоникидзевского района (улица Александра Щербакова, 24) 11 апреля состоятся публичные слушания, посвященные проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами 2-й Мачтовой, Трясолобова, Мачтовой, 1-й Палубной.Материалы проектов доступны для ознакомления до 12 апреля в администрации Орджоникидзевского района и на сайте администрации Перми (https://www.gorodperm.ru/citizen/public_hearing/2022/04/). Предложения и замечания по проектам можно подать до 12 апреля в администрацию Орджоникидзевского района, а также в департамент градостроительства и архитектуры (Сибирская, 15).