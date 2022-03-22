К застройщикам индивидуальных жилых домов будут применяться законы о долевом строительстве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 марта вступили в силу поправки в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ об участии в долевом строительстве. Теперь положения закона распространяются и на проекты малоэтажной комплексной застройки. Фактически строительство и финансирование индивидуального жилищного строительства приравнивается к многоэтажному, действуют все преференции, в том числе и ипотека.«Желающих улучшить свои жилищные условия за счет индивидуального строительства, жить на природе, на земле с каждым годом становится больше. И об этом свидетельствует статистика Росреестра в том числе, - комментирует ситуацию руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина. - Граждане, которые хотят жить в собственном доме, безусловно, оценят данные нововведения».Закон посвящен возведению индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов по договорам участия в долевом строительстве. Теперь застройщики вправе привлекать денежные средства физических и юридических лиц для строительства индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого комплекса на основании договоров участия в долевом строительстве.Малоэтажный жилой комплекс – это совокупность индивидуальных жилых домов и объектов, составляющих общее имущество и строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.Строительство таких жилых домов может осуществляться на одном земельном участке или нескольких земельных участках, имеющих смежные границы, который (которые) принадлежат застройщику на праве собственности или аренде.Обязательным условием привлечения денежных средств участников долевого строительства и заключения договора долевого участия в отношении индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого комплекса является наличие проекта планировки территории и проекта межевания территории, которыми будут определены границы территории малоэтажного жилого комплекса.Застройщик обязуется построить индивидуальный жилой дом с системами инженерно-технического обеспечения и передать участнику строительства такой дом и имеющиеся у застройщика права на земельный участок, на котором расположен такой дом.Кроме того, застройщиком и дольщиком дополнительно к ДДУ заключается соглашение о возникновении у участника долевого строительства доли в праве общей долевой собственности на общее имущество, которое является неотъемлемой частью ДДУ.Земельный участок, входящий в состав общего имущества переходит в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками индивидуальных жилых домов или в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора лицам, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов.К общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе относятся, также объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктур, предназначенные для обслуживания расположенных в границах территории малоэтажного жилого комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковочные площадки, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.Передача жилого дома и земельного участка под жилой дом осуществляется после получения разрешения на ввод в эксплуатацию всех индивидуальных жилых домов, построенных в рамках проекта строительства или его этапа, предусмотренного проектной декларацией.