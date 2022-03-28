Более 180 тысяч рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы Прикамья в пользу жительницы Архангельска

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Взыскательница больше года работала уборщицей в одном из культурных центров г. Архангельска. При этом ее непосредственный работодатель находился на территории Пермского края. На тот момент у руководства учреждения был заключен государственный контракт на уборку здания с индивидуальным предпринимателем из г. Очера.Вступая с работницей в трудовые отношения, прикамский бизнесмен не оформил их надлежащим образом, соответствующего договора заключено не было, трудовая книжка гражданке не выдавалась, отчислений страховых взносов и НДФЛ в компетентные органы не производилось. Ежемесячно женщине переводили на карту фиксированный размер заработной платы без учета положенных коэффициентов и надбавок за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.Когда у гражданки возникли претензии по поводу оплаты ее труда, работодатель вообще начал отрицать факт наличия трудовых отношений, в связи с чем она вынуждена была обратиться в суд.В отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный лист, выданный на основании решения Соломбальского районного суда г. Архангельска, о взыскании с индивидуального предпринимателя заработной платы в размере более 130 тысяч рублей, денежной компенсации отпуска в размере свыше 48 тысяч рублей и морального вреда в размере 5 тысяч рублей.Предприниматель был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако исполнять свои финансовые обязательства не торопился. В ходе проверки имущественного положения должника в одной из кредитных организаций был установлен расчетный счет, открытый на его имя. В результате обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете, вся сумма задолженности в размере более 180 тысяч рублей была списана и перечислена взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.