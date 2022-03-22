Пермские гимнастки завоевали «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Челябинске состоялись всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Уральские самоцветы». Столицу Прикамья представили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №1.За «золото» в групповых упражнениях среди юниорок (программа кандидатов в мастера спорта) боролись 26 российских команд. По результатам соревнований юниорская сборная команда Прикамья в групповых упражнениях, в состав которой входят спортсменки спортшколы № 1 Перми, завоевала бронзовую медаль соревнований.В составе нашей команды - Алиса Носкова, Ульяна Банникова, Снежана Боровик, Марианна Галкина, Валерия Ломакина, Анастасия Сенникова. Они тренируются под руководством Вероники Матыгулиной и Татьяны Карпинской.