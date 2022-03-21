Росреестр: до конца 2022 года отменены плановые проверки земельного законодательства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Согласно Постановлению Правительства РФ № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» с 10 марта 2022 года введен мораторий на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые проверки для поддержки российского бизнеса.Прикамским Росреестром отменены 260 плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий соблюдения требований земельного законодательства в отношении граждан и юридических лиц на территории Пермского края.«С учетом ограничений в 2022 году акцент будет сделан на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. Данный комплекс мер призван обеспечить устойчивость экономики, снижение нагрузки на граждан, а также развитие малого и среднего бизнеса в стране», - отметил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внеплановые проверки будут проводиться при условии согласования с органами прокуратуры только в случае угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Внеплановые мероприятия будут проводиться без согласования с органами прокуратуры по поручению президента и председателя Правительства РФ, заместителя председателя Правительства, согласованному с руководителем аппарата Правительства РФ, а также по требованию прокурора.Исполнение ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований законодательства, срок исполнения которых наступил после 10 марта 2022 года, автоматически продлевается на 90 дней со дня истечения срока исполнения. Также контролируемое лицо вправе направить ходатайство о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган не позднее предпоследнего дня срока, указанного выше (90 календарных дней).Росреестр в 2022 году продолжит проведение мониторинговых мероприятий, не предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов. В случае выявления признаков нарушений в ходе таких мероприятий инспекторы будут принимать меры по предупреждению и профилактике нарушений.Кроме того, в 2022 году не введены ограничения на проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении ими властных полномочий. Росреестр в установленном порядке продолжит осуществлять надзор за соблюдением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.При этом допускается проведение профилактических мероприятий, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований в отношении контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».К профилактическим мероприятиям относятся: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование и профилактический визит.30 марта Прикамским Росреестром запланирован первый профилактический визит.Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.Прикамский Росреестр сообщает, что правильность использования земельного участка также можно проверить самостоятельно с помощью сервиса «Чек-лист добросовестного землепользователя», который размещен на сайте правительства Пермского края в разделе «Услуги и сервисы»/«Земельно-имущественные отношения» по адресу: https://zpol.permkrai.ru/, и вовремя принять меры по устранению нарушения.