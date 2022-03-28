Двух прикамцев будут судить за кражу силового кабеля со стройплощадки
Пермский край: новости дня
В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей 1980 и 1984 годов рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчинам предъявлено обвинение в совершении тайного хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.
В декабре 2021 года в дежурную часть полиции обратился руководитель предприятия, расположенного в Губахе, и сообщил, что с территории строительной площадки похищен силовой кабель. По факту кражи возбудили уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – двух работников предприятия. Как выяснилось, утром, находясь на стройплощадке, фигуранты по договоренности отпилили от силового кабеля четыре фрагмента, применив принесенную с собой сабельную пилу, и скрылись с похищенным. Части кабеля злоумышленники сдали в пункт приема лома, вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Предприятию был причинен материальный ущерб на сумму более 26 тысяч рублей. В ходе следствия фигуранты возместили его.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
В декабре 2021 года в дежурную часть полиции обратился руководитель предприятия, расположенного в Губахе, и сообщил, что с территории строительной площадки похищен силовой кабель. По факту кражи возбудили уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – двух работников предприятия. Как выяснилось, утром, находясь на стройплощадке, фигуранты по договоренности отпилили от силового кабеля четыре фрагмента, применив принесенную с собой сабельную пилу, и скрылись с похищенным. Части кабеля злоумышленники сдали в пункт приема лома, вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Предприятию был причинен материальный ущерб на сумму более 26 тысяч рублей. В ходе следствия фигуранты возместили его.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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