В Перми откроются две городские ярмарки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

31 марта ярмарки откроются в Индустриальном районе, на Мира, 39 и Советской Армии, 33, сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.На торговых площадках пермяки и гости города смогут купить качественные продукты от местных производителей по приемлемым ценам: мясные деликатесы и полуфабрикаты, рыбу, мед, деревенское куриное яйцо, кондитерскую продукцию, изделия ручной работы и другое.Ярмарки будут работать с 31 марта до 2 апреля, с 12:00 до 20:00.