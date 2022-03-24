В Перми откроются две городские ярмарки
Пермский край: новости дня
31 марта ярмарки откроются в Индустриальном районе, на Мира, 39 и Советской Армии, 33, сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.
На торговых площадках пермяки и гости города смогут купить качественные продукты от местных производителей по приемлемым ценам: мясные деликатесы и полуфабрикаты, рыбу, мед, деревенское куриное яйцо, кондитерскую продукцию, изделия ручной работы и другое.
Ярмарки будут работать с 31 марта до 2 апреля, с 12:00 до 20:00.
На торговых площадках пермяки и гости города смогут купить качественные продукты от местных производителей по приемлемым ценам: мясные деликатесы и полуфабрикаты, рыбу, мед, деревенское куриное яйцо, кондитерскую продукцию, изделия ручной работы и другое.
Ярмарки будут работать с 31 марта до 2 апреля, с 12:00 до 20:00.
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