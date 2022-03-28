Под контролем судебных приставов опасный дом в Губахе был признан аварийным
Пермский край: новости дня
Жители г. Губахи Пермского края с помощью судебных приставов добились от администрации городского поселения обследования жилого дома, который длительное время находился в аварийном состоянии. Здание угрожало жизни не только проживающих в нем граждан, но и случайным прохожим, оказавшимся поблизости.
Ранее жильцы дома по ул. Углеуральской, 27 в п. Углеуральский обратились в районную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении администрации Губахинского городского поселения на предмет соблюдения жилищного законодательства. Граждане справедливо полагали, что их дому должен быть присвоен статус аварийного, но для этого нужна была оценка состояния жилого здания экспертами независимой организации. Городские власти отказывались выделять денежные средства на работу специалистов, считая, что оплату услуг компании-оценщика необходимо пропорционально разделить между жильцами и администрацией. Представители прокуратуры поддержали требования жильцов и обратились в суд с требованием обязать чиновников выделить средства на экспертизу.
Суд установил, что у ответчика нет никаких препятствий для обращения в межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений и возложил на администрацию городского поселения обязанность привлечь к обследованию дома специализированную организацию.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску УФССП России по Пермскому краю, где проконтролировали действия администрации. Сотрудники ведомства уведомили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. В установленный законом срок работникам органов принудительного исполнения был представлен технический отчет межведомственной комиссии, согласно которому здание было признано аварийным и подлежащим сносу.
Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Ранее жильцы дома по ул. Углеуральской, 27 в п. Углеуральский обратились в районную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении администрации Губахинского городского поселения на предмет соблюдения жилищного законодательства. Граждане справедливо полагали, что их дому должен быть присвоен статус аварийного, но для этого нужна была оценка состояния жилого здания экспертами независимой организации. Городские власти отказывались выделять денежные средства на работу специалистов, считая, что оплату услуг компании-оценщика необходимо пропорционально разделить между жильцами и администрацией. Представители прокуратуры поддержали требования жильцов и обратились в суд с требованием обязать чиновников выделить средства на экспертизу.
Суд установил, что у ответчика нет никаких препятствий для обращения в межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений и возложил на администрацию городского поселения обязанность привлечь к обследованию дома специализированную организацию.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску УФССП России по Пермскому краю, где проконтролировали действия администрации. Сотрудники ведомства уведомили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. В установленный законом срок работникам органов принудительного исполнения был представлен технический отчет межведомственной комиссии, согласно которому здание было признано аварийным и подлежащим сносу.
Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Маленькую жительницу Первоуральска похитил родной отец
28 марта 2022
28 марта 2022
Конструктивистское здание снесут в центре Екатеринбурга
24 марта 2022
24 марта 2022
В Серове из окна 5-этажного дома упала пожилая женщина
29 марта 2022
29 марта 2022
В Краснотурьинске снова стал курсировать трамвай
24 марта 2022
24 марта 2022