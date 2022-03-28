Под контролем судебных приставов опасный дом в Губахе был признан аварийным

10.12 Среда, 30 марта 2022
Пермский край: новости дня
Жители г. Губахи Пермского края с помощью судебных приставов добились от администрации городского поселения обследования жилого дома, который длительное время находился в аварийном состоянии. Здание угрожало жизни не только проживающих в нем граждан, но и случайным прохожим, оказавшимся поблизости.

Ранее жильцы дома по ул. Углеуральской, 27 в п. Углеуральский обратились в районную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении администрации Губахинского городского поселения на предмет соблюдения жилищного законодательства. Граждане справедливо полагали, что их дому должен быть присвоен статус аварийного, но для этого нужна была оценка состояния жилого здания экспертами независимой организации. Городские власти отказывались выделять денежные средства на работу специалистов, считая, что оплату услуг компании-оценщика необходимо пропорционально разделить между жильцами и администрацией. Представители прокуратуры поддержали требования жильцов и обратились в суд с требованием обязать чиновников выделить средства на экспертизу.

Суд установил, что у ответчика нет никаких препятствий для обращения в межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений и возложил на администрацию городского поселения обязанность привлечь к обследованию дома специализированную организацию.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску УФССП России по Пермскому краю, где проконтролировали действия администрации. Сотрудники ведомства уведомили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. В установленный законом срок работникам органов принудительного исполнения был представлен технический отчет межведомственной комиссии, согласно которому здание было признано аварийным и подлежащим сносу.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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