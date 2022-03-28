ФОМ: все больше россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян и выяснил, какой процент жителей страны положительно относятся к проведению спецоперации на Украине.В опросе, проведенном ФОМ с 18 по 20 марта, приняли участие 1 500 жителей из 53 регионов РФ. По его результатам оказалось, что решение о спецоперации поддерживает 73% опрошенных, не поддерживают — 14% респондентов. В более раннем опросе, проведенном 27 февраля, положительно оценивали действия России 65% респондентов, отрицательно — 17%.На вопрос о том, какие цели преследует Россия в ходе военной операции, 71% респондентов ответил: «Обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО». Более половины опрошенных считает, что цель спецоперации – в том, чтобы защитить жителей независимых республик Донбасса.В том, что Россия планирует изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти, убежден 21% респондентов. 10% опрошенных считают, что цель спецоперации – присоединить Украину к территории РФ. Примечательно, что этот вариант чаще выбирали люди младше 30 лет. С ответом затруднились 8% опрошенных.Ранее ВЦИОМ выяснил, что проведение спецоперации поддерживает 74% жителей России. Это на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля.