Пермский край приступил к реализации мероприятий госпрограммы «Национальная система пространственных данных»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, посвященную реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя, руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова, заместитель руководителя Татьяна Громова, заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников и министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона Лариса Ведерникова.Пермский край одним из первых субъектов РФ приступил к формированию Единой цифровой платформы пространственных данных. В рамках НСПД в Прикамье планируется полностью перейти на отечественную подложку с юридически значимыми данными – Единую электронную картографическую основу (ЕЭКО), наполнить Единый госреестр недвижимости полными и точными сведениями, оцифровать бумажные архивы, сократить сроки регистрации прав и кадастрового учета до 1 дня. На территории края будет запущены сервисы, которые в режиме реального времени будут предоставлять актуальные пространственные данные, обеспечат доступ к банку земель для строительства и пространственной аналитике.«Новая госпрограмма позволит к 2030 году создать цифровую экосистему по земле и недвижимости, в Пермском крае она появится к концу 2022 года. Первый шаг к НСПД уже сделан – это эксперимент по созданию Единого ресурса о земле и недвижимости. Мы получили конкретный практический результат во всех четырех пилотных регионах. Благодаря слаженной работе федеральных, региональных и местных команд в Прикамье на треть повысили качество данных о земле и недвижимости, протестировали технологии геокодирования и прогнозирования стоимости земли, спроектировали новые сервисы в интересах людей и бизнеса. Необходимо завершить работу, что называется, «под ключ», – подчеркнул Олег Скуфинский.Эксперимент по созданию ЕИР проводился в 2021 году по поручению Правительства РФ в четырех регионах: Республике Татарстан, Пермском и Краснодарском крае, а также в Иркутской области. Пилотными площадками в Прикамье стали город Пермь, Добрянский городской округ и Пермский муниципальный район. В 2022 году проект будет масштабирован на все муниципальные образования края.«Для региона было важно принять участие в проекте, который является ключевым этапом для формирования Национальной системы пространственных данных. Пермский край успешно и своевременно выполнил все мероприятия дорожной карты эксперимента. Сейчас в ЕИР в автоматическом режиме передаются свыше 60 слоев пространственных данных – это информация о более чем 1,5 млн объектов лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зонах и водных объектах. Все это делается для удобства граждан и бизнеса», – сообщил Дмитрий Махонин.Как рассказал глава региона, в 2021 году в ходе реализации проекта по созданию ЕИР в Прикамье количество объектов недвижимости «без прав» в муниципалитетах-участниках снизилось на 40% – это лучший показатель среди четырех субъектов РФ, принимавших участие в проекте. В целом в регионе число таких объектов уменьшилось на 39%. Количество земельных участков без характеристик на территории края сократилось на 59% за год, в пилотных территориях – на 47%.По данным министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, на момент старта эксперимента в трех указанных территориях Прикамья насчитывалось 17 433 объекта недвижимости, на которые в ЕГРН не было оформлено право собственности местных органов власти. Сегодня муниципальная собственность на эти здания и земельные участки зарегистрирована полностью.