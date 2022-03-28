Искать должников судебным приставам помогают правоохранители по всему Пермскому краю
Пермский край: новости дня
46-летний житель п. Полазна длительное время находился в исполнительном розыске. Мужчина должен был своему ребенку более 1 млн рублей. Найти неплательщика помогли сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД по Добрянскому городскому округу.
В отделении судебных приставов по Пермскому району УФССП России по Пермскому краю на принудительном исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с отца четвертой части дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. С момента вынесения решения суда мужчина не платил алименты, в жизни сына не участвовал, помощи в воспитании не оказывал. Согласно ответам из регистрирующих органов и кредитных организаций, официально он трудоустроен не был, банковских счетов или имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, не имел. По месту регистрации должник не появлялся. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об объявлении гражданина в исполнительный розыск.
Выйти на след алиментщика удалось благодаря межведомственному взаимодействию. У разыскиваемого возникла необходимость в замене основного документа гражданина РФ, и он обратился в миграционные органы по месту жительства — в отдел полиции г. Добрянки. Соответствующая информация тут же поступила в городское отделение судебных приставов. Явившегося за паспортом должника встретили и доставили к сотруднику органов принудительного исполнения.
Судебный пристав-исполнитель взял у должника объяснение о причинах неисполнения решения суда, а также предупредил об административной и уголовной ответственности, которая грозит каждому родителю, пренебрегающему выплатой алиментов. Кроме того, был установлен фактический адрес проживания нарушителя, теперь работники органов принудительного исполнения смогу беспрепятственно найти его, если мужчина опять забудет о своих обязательствах перед сыном. Розыскное дело прекращено.
В отделении судебных приставов по Пермскому району УФССП России по Пермскому краю на принудительном исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с отца четвертой части дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. С момента вынесения решения суда мужчина не платил алименты, в жизни сына не участвовал, помощи в воспитании не оказывал. Согласно ответам из регистрирующих органов и кредитных организаций, официально он трудоустроен не был, банковских счетов или имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, не имел. По месту регистрации должник не появлялся. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об объявлении гражданина в исполнительный розыск.
Выйти на след алиментщика удалось благодаря межведомственному взаимодействию. У разыскиваемого возникла необходимость в замене основного документа гражданина РФ, и он обратился в миграционные органы по месту жительства — в отдел полиции г. Добрянки. Соответствующая информация тут же поступила в городское отделение судебных приставов. Явившегося за паспортом должника встретили и доставили к сотруднику органов принудительного исполнения.
Судебный пристав-исполнитель взял у должника объяснение о причинах неисполнения решения суда, а также предупредил об административной и уголовной ответственности, которая грозит каждому родителю, пренебрегающему выплатой алиментов. Кроме того, был установлен фактический адрес проживания нарушителя, теперь работники органов принудительного исполнения смогу беспрепятственно найти его, если мужчина опять забудет о своих обязательствах перед сыном. Розыскное дело прекращено.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Маленькую жительницу Первоуральска похитил родной отец
28 марта 2022
28 марта 2022