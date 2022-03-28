Искать должников судебным приставам помогают правоохранители по всему Пермскому краю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

46-летний житель п. Полазна длительное время находился в исполнительном розыске. Мужчина должен был своему ребенку более 1 млн рублей. Найти неплательщика помогли сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД по Добрянскому городскому округу.В отделении судебных приставов по Пермскому району УФССП России по Пермскому краю на принудительном исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с отца четвертой части дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. С момента вынесения решения суда мужчина не платил алименты, в жизни сына не участвовал, помощи в воспитании не оказывал. Согласно ответам из регистрирующих органов и кредитных организаций, официально он трудоустроен не был, банковских счетов или имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, не имел. По месту регистрации должник не появлялся. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об объявлении гражданина в исполнительный розыск.Выйти на след алиментщика удалось благодаря межведомственному взаимодействию. У разыскиваемого возникла необходимость в замене основного документа гражданина РФ, и он обратился в миграционные органы по месту жительства — в отдел полиции г. Добрянки. Соответствующая информация тут же поступила в городское отделение судебных приставов. Явившегося за паспортом должника встретили и доставили к сотруднику органов принудительного исполнения.Судебный пристав-исполнитель взял у должника объяснение о причинах неисполнения решения суда, а также предупредил об административной и уголовной ответственности, которая грозит каждому родителю, пренебрегающему выплатой алиментов. Кроме того, был установлен фактический адрес проживания нарушителя, теперь работники органов принудительного исполнения смогу беспрепятственно найти его, если мужчина опять забудет о своих обязательствах перед сыном. Розыскное дело прекращено.