Для родителей будущих пермских первоклассников открыта «горячая линия»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Специалисты департамента образования Перми расскажут о том, как подать заявление, помогут определить школу по прописке и ответят на вопросы, связанные с приемом в первый класс.Звонки принимаются по телефону 212-70-50 в рабочие дни с 09:00 до 18:00. «Горячая линия» будет работать до 8 апреля.Также подробная информация доступна на сайте «Пермское образование» во вкладке «Документы» (https://permedu.ru/enrollment/). Чтобы получить официальный ответ на бланке департамента образования, нужно отправить письмо по электронной почте или по адресу: 614000, Пермь, улица Сибирская, 17.