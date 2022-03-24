Для родителей будущих пермских первоклассников открыта «горячая линия»
Пермский край: новости дня
Специалисты департамента образования Перми расскажут о том, как подать заявление, помогут определить школу по прописке и ответят на вопросы, связанные с приемом в первый класс.
Звонки принимаются по телефону 212-70-50 в рабочие дни с 09:00 до 18:00. «Горячая линия» будет работать до 8 апреля.
Также подробная информация доступна на сайте «Пермское образование» во вкладке «Документы» (https://permedu.ru/enrollment/). Чтобы получить официальный ответ на бланке департамента образования, нужно отправить письмо по электронной почте или по адресу: 614000, Пермь, улица Сибирская, 17.
Звонки принимаются по телефону 212-70-50 в рабочие дни с 09:00 до 18:00. «Горячая линия» будет работать до 8 апреля.
Также подробная информация доступна на сайте «Пермское образование» во вкладке «Документы» (https://permedu.ru/enrollment/). Чтобы получить официальный ответ на бланке департамента образования, нужно отправить письмо по электронной почте или по адресу: 614000, Пермь, улица Сибирская, 17.
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24 марта 2022