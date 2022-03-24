Жительнице Прикамья вынесен приговор за клевету в соцсетях
Пермский край: новости дня
В Лысьве мировой судья вынес приговор 23-летней местной жительнице. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, девушка признана виновной в клевете, совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.
В мае 2021 года в дежурную часть полиции обратилась жительница Лысьвы и сообщила, что обнаружила в соцсетях ложные сведения о своей личной жизни, которые позорят ее честь и достоинство.
Сотрудники отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу установили личность девушки, разместившей недостоверную информацию. Мотивом ее поступка стала ревность.
Суд признал девушку виновной в клевете и назначил ей штраф в размере 80 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
В мае 2021 года в дежурную часть полиции обратилась жительница Лысьвы и сообщила, что обнаружила в соцсетях ложные сведения о своей личной жизни, которые позорят ее честь и достоинство.
Сотрудники отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу установили личность девушки, разместившей недостоверную информацию. Мотивом ее поступка стала ревность.
Суд признал девушку виновной в клевете и назначил ей штраф в размере 80 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
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