Жительнице Прикамья вынесен приговор за клевету в соцсетях

12.58 Вторник, 29 марта 2022
Пермский край: новости дня
В Лысьве мировой судья вынес приговор 23-летней местной жительнице. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, девушка признана виновной в клевете, совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

В мае 2021 года в дежурную часть полиции обратилась жительница Лысьвы и сообщила, что обнаружила в соцсетях ложные сведения о своей личной жизни, которые позорят ее честь и достоинство.

Сотрудники отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу установили личность девушки, разместившей недостоверную информацию. Мотивом ее поступка стала ревность.

Суд признал девушку виновной в клевете и назначил ей штраф в размере 80 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге осудят женщину за убийство новорожденного сына
24 марта 2022
Экс-сотрудников МЧС в Екатеринбурге осудят за мошенничество на 1,2 млн рублей
29 марта 2022
Феминистку в Екатеринбурге обвиняют в организации акции в память о погибших на территории Украины
21 марта 2022
Ушел из жизни основатель Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан
20 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:39 ФОМ: все больше россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине
13:20 Пермский край приступил к реализации мероприятий госпрограммы «Национальная система пространственных данных»
13:09 Искать должников судебным приставам помогают правоохранители по всему Пермскому краю
13:06 Для родителей будущих пермских первоклассников открыта «горячая линия»
12:58 Жительнице Прикамья вынесен приговор за клевету в соцсетях
09:44 УФССП - о мерах поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
13:38 Состоялась третья церемония открытия Центра культуры Пермского края
13:18 Пермские полицейские изъяли из незаконного оборота 50 фальшивых купюр
13:11 262 тысячи прикамцев начали ревакцинацию от коронавируса
13:06 «Человек, который придумал уроки»: выставка в «Горьковке»
10:27 Судебных приставов Прикамья благодарят взыскатели из республики Беларусь
15:47 Первый этап завершен: каких результатов добилась Россия за месяц спецоперации
14:19 Пермская опера готовится представить нового «Евгения Онегина»
13:48 Гидродинамическая модель ученого Пермского Политеха увеличит нефтедобычу
13:43 Группу прикамцев будут судить за кражу бронзового троса
13:24 В субботу в Перми закроют участок Восточного обхода
10:35 В Пермском крае с коммунального предприятия взыскано около 6,5 млн рублей задолженности по заработной плате
13:44 В Перми пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках на призы Татьяны Тарасовой
13:31 Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
13:01 В Прикамье водитель совершил наезд на ребенка
12:46 «Горьковка» покажет пермякам живописные букеты
Все новости
15:25 Магазины OBI возобновят работу в России на следующей неделе
14:46 Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены
14:32 Мединский: заявление о переговорах в Стамбуле может быть сделано через несколько часов
12:19 В Правительстве РФ назвали условия, при которых айтишники смогут получить отсрочку от армии
11:58 Российский магазин приложений NashStore для Android запустят 9 мая
11:08 Мобильные операторы назвали отказ от безлимитных тарифов «рациональным и своевременным»
10:38 Бастрыкин: дело о стрельбе в красноярском детсаду поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ
10:05 Песков в интервью PBS: Россия чувствует себя «посреди войны» в экономике
09:34 «Коммерсант»: экономика в России может потерять 2 млн рабочих мест к концу года
17:55 Корпорация Carlsberg вслед за Heineken заявила об уходе с российского рынка и продаже активов
17:07 «Новая газета» остановила выпуск издания на сайте и на бумаге до окончания военной спецоперации в Украине
16:03 Правительство РФ выделит ещё 4 млрд рублей на выплаты медперсоналу и водителям скорых
15:34 Минюст внес немецкое издание Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов
15:07 В Красноярске задержана девушка, устроившая стрельбу в детском саду
14:50 Песков: Россия не боится публиковать интервью Зеленского, но материал нужно проверить
14:08 Шанхай закрыли на крупнейший за два года локдаун из-за вспышки COVID-19
13:35 В России меняют условия льготной ипотеки, увеличится ставка и предельный размер кредита
13:00 Пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка и передает бизнес новому владельцу
12:30 На новосибирского педагога завели уголовное дело за комментарий в соцсети
11:18 Роспотребнадзор проверяет радиационную обстановку в связи с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
10:36 Производство книг в России подорожало в среднем на 30%
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK