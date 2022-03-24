Жительнице Прикамья вынесен приговор за клевету в соцсетях

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Лысьве мировой судья вынес приговор 23-летней местной жительнице. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, девушка признана виновной в клевете, совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.В мае 2021 года в дежурную часть полиции обратилась жительница Лысьвы и сообщила, что обнаружила в соцсетях ложные сведения о своей личной жизни, которые позорят ее честь и достоинство.Сотрудники отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу установили личность девушки, разместившей недостоверную информацию. Мотивом ее поступка стала ревность.Суд признал девушку виновной в клевете и назначил ей штраф в размере 80 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.