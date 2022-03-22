Состоялась третья церемония открытия Центра культуры Пермского края

13.38 Понедельник, 28 марта 2022
Пермский край: новости дня
В минувшую субботу, 26 марта, прошла третья церемония открытия Центра культуры Пермского края 2022 года в рамках программы «Пермский край – территория культуры». Проект «Расцветай, город» презентовал Краснокамск.

В этом году Краснокамск стал Центром культуры уже в третий раз. «Главным действующим лицом проекта станет житель города Краснокамска, и с помощью его творческой активности преобразуется, расцветёт Краснокамск. Вместе мы организуем ряд культурных событий, которые позволят жителям разных возрастов реализовать себя, раскрыть свои способности, подарят ему ощущение сопричастности и сотворчества в них», - написано в проекте-победителе.

Именно на соучастии и сотворчестве основаны многие краснокамские проекты 2022 года, например, фестиваль общественных инициатив «Красный классный» или онлайн школа «Арт в смартфоне». Многие проекты делают ставку на объединение поколений, объединение за общим делом всей семьи, от бабушек и дедушек до дошколят. Конечно, в течение года будут задействованы все культурные институции города. Конечно, будут активно привлекаться дети, подростки, молодёжь. Ценно и то, что существенная часть проектов будет продолжительна по времени. И совершенно очевидно, что все мероприятия, идущие под знаком «Расцветай, город», будут иметь долгосрочный эффект для территории.

Это подчеркнул и глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз: «Главным итогом, который мне хотелось бы увидеть, - то, как краснокамцы с гордостью говорят: «Я – житель Краснокамска!»

«Краснокамск – город промышленности, город первостроителей. Здорово, что именно культура становится здесь стержнем для сборки!» - отметила руководитель дирекции программы «Пермский край – территория культуры», генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

В течение года в Краснокамске пройдут более 10 масштабных событий. Все они будут объединены в три блока. Блок «Включайся» - это поддержка и развитие волонтёрских инициатив. Блок «Играй» направлен на развитие исторически сложившихся культурных брендов Краснокамска: бумага, игрушка, театр. Блок «Обновляйся» посвящён реновации дворца культуры Гознака и Технического посёлка в качестве музейного центра. В 2022 году будет открыт интерактивный музей бумаги, благоустроен сквер имени П. П. Бажова, часть зданий, примыкающих к Техническому посёлку, будет украшена тематическими граффити.

Напомним, Краснокамск стал Центром культуры Пермского края-2022 в I группе (муниципальный образования или населённые пункты с населением от 20 тыс жителей). Победителем во II группе (от 8 до 20 тыс жителей) стал Кишертский муниципальный округ с проектом «Сказания долины камней». Лидером III группы (до 8 тыс жителей) стало село Насадка (Кунгурский муниципальный округ) с проектом «Насадка. На арт-волне».

Программа «Пермский край – территория культуры» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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