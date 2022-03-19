Пермские полицейские изъяли из незаконного оборота 50 фальшивых купюр

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю совместно с коллегами из отдела полиции Индустриального района Перми задержали с поличным 27-летнего подозреваемого за сбыт поддельной купюры. Как рассказали в ГУ МВД, в руки оперативников фигурант попал после того, как расплатился за пачку сигарет в магазине фальшивой банкнотой достоинством 2 тысячи рублей. При досмотре полицейские обнаружили у задержанного еще 11 поддельных банкнот.Как выяснилось, пермяк заказал 50 фальшивых купюр номиналом 2 тысячи рублей в интернет-магазине. Получив посылку, 35 банкнот он отнес домой, а остальные отправился сбывать в магазинах. Известно, что фигурант успел сбыть четыре фальшивых банкноты. В тот же день оперативники задержали его с поличным в магазине на шоссе Космонавтов.В ходе проведенных обысковых мероприятий полицейские изъяли из незаконного оборота все 50 фальшивок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован.