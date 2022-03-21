262 тысячи прикамцев начали ревакцинацию от коронавируса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным минздрава Пермского края на утро 28 марта, с начала массовой вакцинации от COVID-19 в регионе первичную иммунизацию прошли свыше 1 млн 173 тыс. жителей, в том числе однокомпонентным препаратом. Из них более 2,1 тыс. – подростки 12-17 лет. Около тысячи прикамцев впервые сделали прививки за минувшую неделю.Еще 262 тыс. жителей Прикамья приступили к ревакцинации от коронавируса, из них 4,5 тыс. привились за последние 7 дней. При этом 241,6 тыс. человек уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (3,1 тыс. человек – за прошедшую неделю).Всего с начала массовой вакцинации в Пермский край поступило 1 821 994 комплекта вакцины. Из них 1 368 193 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 346 806 – «Спутник Лайт», 84 620 – «ЭпиВакКорона», 19 495 – «КовиВак», 2 880 – «Спутник-М» («Гам-Ковид-Вак-М»). В наличии - 389,8 тыс. комплектов вакцины.