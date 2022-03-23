«Человек, который придумал уроки»: выставка в «Горьковке»

13.06 Понедельник, 28 марта 2022
Пермский край: новости дня
В пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького открылась книжная выставка к 430-летию со дня рождения Яна Амоса Коменского.

Экспозиция посвящена выдающемуся чешскому педагогу-гуманисту, писателю, общественному и религиозному деятелю. Ян Коменский (1592-1670) является основоположником педагогической науки, за что его прозвали «отцом современного образования». Внедрив революционные идеи в образование, он систематизировал и популяризовал классно-урочную систему, создал общую теорию образования, основанную на идее, что дети учатся в естественном темпе - от простых понятий до сложных теорий. Он изложил все свои педагогические идеи в теоретическом трактате «Великая дидактика».

На выставке можно познакомиться с трудами самого Я. А. Коменского: «Мир чувственных вещей в картинках», «Избранные педагогические сочинения» в двух томах. Кроме того, тут есть произведения, в которых освещаются различные стороны его деятельности: «Материалы научной сессии Академии педагогических наук РСФСР, посвященной 300-летию опубликования собрания дидактических трудов Яна Амоса Коменского», «Человек-культура-общество в концепции Яна Амоса Коменского», «Если сегодня перечитать Коменского».

Экспозиция будет работать по 31 марта, 16+. Отдел социально-экономической литературы, для справок: 236-21-20 (доп. 117).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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