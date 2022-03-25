Судебных приставов Прикамья благодарят взыскатели из республики Беларусь

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы Пермского края взыскали крупную задолженность в пользу строительной организации из союзного государства.В отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ, выданный на основании решения экономического суда г. Минска, о взыскании с ООО «ГКМ ИНЖИНИРИНГ» задолженности в размере около 690 тысяч рублей в пользу ОАО «Строительный трест № 4», зарегистрированного в республике Беларусь.Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, однако мер к погашению задолженности не предпринимало. Судебным приставом был осуществлен выход по юридическому адресу ООО «ГКМ ИНЖИНИРИНГ». Лично генеральному директору вручено требование о предоставлении принадлежащих организации транспортных средств для последующего ареста и реализации в счет погашения задолженности. Также должностное лицо было предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.Во избежание ареста имущества и уголовного преследования руководителя ООО «ГКМ ИНЖИНИРИНГ» перечислило всю сумму долга сразу же после визита сотрудников органов принудительного исполнения.После получения денежных средств представитель взыскателя по телефону связался с судебным приставом и поблагодарил за своевременное исполнение решения суда.