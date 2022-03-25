Судебных приставов Прикамья благодарят взыскатели из республики Беларусь

10.27 Понедельник, 28 марта 2022
Пермский край: новости дня
Судебные приставы Пермского края взыскали крупную задолженность в пользу строительной организации из союзного государства.

В отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ, выданный на основании решения экономического суда г. Минска, о взыскании с ООО «ГКМ ИНЖИНИРИНГ» задолженности в размере около 690 тысяч рублей в пользу ОАО «Строительный трест № 4», зарегистрированного в республике Беларусь.

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, однако мер к погашению задолженности не предпринимало. Судебным приставом был осуществлен выход по юридическому адресу ООО «ГКМ ИНЖИНИРИНГ». Лично генеральному директору вручено требование о предоставлении принадлежащих организации транспортных средств для последующего ареста и реализации в счет погашения задолженности. Также должностное лицо было предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.

Во избежание ареста имущества и уголовного преследования руководителя ООО «ГКМ ИНЖИНИРИНГ» перечислило всю сумму долга сразу же после визита сотрудников органов принудительного исполнения.

После получения денежных средств представитель взыскателя по телефону связался с судебным приставом и поблагодарил за своевременное исполнение решения суда.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В отделе ГИБДД в Екатеринбурге приостановят регистрацию автомобилей 27 марта
25 марта 2022
Феминистку в Екатеринбурге обвиняют в организации акции в память о погибших на территории Украины
21 марта 2022
Евгений Куйвашев подписал документ о работе компаний в мирное и военное время
26 марта 2022
«Уральские авиалинии» отправили часть своих сотрудников на вынужденный простой
20 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:27 Судебных приставов Прикамья благодарят взыскатели из республики Беларусь
15:47 Первый этап завершен: каких результатов добилась Россия за месяц спецоперации
14:19 Пермская опера готовится представить нового «Евгения Онегина»
13:48 Гидродинамическая модель ученого Пермского Политеха увеличит нефтедобычу
13:43 Группу прикамцев будут судить за кражу бронзового троса
13:24 В субботу в Перми закроют участок Восточного обхода
10:35 В Пермском крае с коммунального предприятия взыскано около 6,5 млн рублей задолженности по заработной плате
13:44 В Перми пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках на призы Татьяны Тарасовой
13:31 Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
13:01 В Прикамье водитель совершил наезд на ребенка
12:46 «Горьковка» покажет пермякам живописные букеты
09:42 Судебные приставы Перми присоединились к помощи беженцам с Донбасса
16:06 Пермский общественник осудил призыв украинского активиста к насилию над российскими военными
15:50 Утверждены поправки в бюджет Перми на 2022-2024 годы
15:38 Контрольно-счетная палата Перми отчиталась за 2021 год
13:27 26 марта в Краснокамске состоится торжественная церемония открытия проекта «Расцветай, город»
13:14 В Перми пройдет прямая линия по вопросам охраны природных территорий
13:08 В Перми вынесли приговор налетчику за разбой «ради мамы»
12:56 «Горьковка» приглашает пермяков на музыкальную выставку и концерт
10:14 В Перми судебные приставы проконтролировали выдачу лекарственных средств больным редкими заболеваниями
13:08 Эксперты Росреестра проконсультируют и проведут бесплатные мастер-классы и лекции на Ярмарке недвижимости
Все новости
10:36 Производство книг в России подорожало в среднем на 30%
09:33 Мультфильм «Боксбалет», единственный претендент на «Оскар» от России, не получил статуэтку
18:39 Путин заявил, что культура отмены стала отменой культуры и привел в пример Джоан Роулинг
16:56 Путин освободил Чубайса от должности спецпредставителя президента
16:34 Попавший под санкции миллиардер Петр Авен заявил, что не понимает, как теперь выживать
15:08 ФАС заподозрила сахарные заводы в картельном сговоре
14:34 В ЛДПР сообщили, что врачи отправили Жириновского на плановую процедуру
14:05 Спикер Госдумы Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского и заявил о его тяжелом состоянии
13:59 Экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой грозит новый штраф до 50 тысяч рублей
13:24 Глава Крыма Аксенов назвал YouTube империей лжи и призвал заблокировать платформу в России
12:36 В платежном сервисе Аpple Рay больше не поддерживают карты «Мир»
11:09 Минпросвещения РФ обсудит предложение Мединского о воспевании страны в школах
10:23 КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Японское море
09:44 Медведев: в России нет ограничений для возвращения смертной казни и решение КС могут пересмотреть
18:12 ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара
17:39 В правительстве РФ продлили программу кэшбэка за детские путёвки и напомнили, как его получить
16:55 Ямальские поисковики вышли из отряда «ЛизаАлерт» из-за разногласий по поводу спецоперации
15:52 В Кремле объяснили, почему министр обороны РФ Шойгу долго не появляется на публике
15:15 Из серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики»
14:43 Великобритания ввела санкции в отношении Грефа, Тинькова и еще более трех десятков физлиц
13:51 Власти Латвии не пустят в страну Никиту Михалкова, Стаса Михайлова, Тину Канделаки и других деятелей культуры
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK