Первый этап завершен: каких результатов добилась Россия за месяц спецоперации

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Минобороны РФ подвело итоги первого месяца спецоперации на Украине. Официально было объявлено, что закончился первый этап спецоперации.Большой брифинг, прошедший 25 марта, был посвящен результатам первого этапа спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что спецоперация проводится строго по утвержденному плану.«Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние восемь лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы», — отметил Конашенков.Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, и подчеркнул, что они решаются с учетом минимизации потерь личного состава и ущерба для мирного населения.Так, по итогам первого месяца спецоперации полностью уничтожены военно-морские силы Украины, практически полностью — воздушные силы и система противовоздушной обороны. Поражены 16 основных военных аэродромов, уничтожены 39 баз хранения и арсеналов, где хранилось до 70% запасов военной техники Украины, уничтожены 1587 танков и других боевых бронированных машин из имеющихся у страны 2 416.«Страна стала прибежищем для 6 тыс. 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Сегодня их численность снижается. Этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Замечу, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника. Наоборот, наблюдается их отток. За неделю на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков, надеемся, что без «Стингеров» и «Джавелинов», — рассказал Сергей Рудской.Сейчас российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Подразделениями Народной милиции ЛНР освобождено 93% территории республики, ДНР — 54%.В заключение Игорь Конашенков отметил, что принимающие участие в операции российские военные мужественно и самоотверженно выполняют свой долг: более 3,5 тысяч военнослужащих награждены за проявленный героизм высокими государственными наградами. А также подчеркнул, что ВС России продолжат проведение специальной военной операции до выполнения всех поставленных президентом задач.