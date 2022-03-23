Пермская опера готовится представить нового «Евгения Онегина»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции первой оперной премьеры 2022 года – «Евгения Онегина» Петра Ильича Чайковского (12+). Постановка, над которой работают Владиславс Наставшевс и Михаил Татарников, будет представлена 1, 2, 3 и 5 апреля.Действие нового «Евгения Онегина» Пермской оперы разворачивается в 1870-е годы — в эпоху создания партитуры Чайковского. Для режиссера и художника-постановщика Владиславса Наставшевса и дирижера-постановщика Михаила Татарникова было важно приблизиться к контексту, окружавшему композитора в годы работы над «Евгением Онегиным». Авторы спектакля пытаются подойти к пониманию оригинального авторского обозначения жанра произведения — «лирические сцены» Чайковского предстанут на пермской сцене как камерная психологическая драма.Владиславс Насташевс, режиссер и художник-постановщик:— «Евгений Онегин» — название, за которым стоит долгая и очень сложная, внутренне неоднородная сценическая история. Этапные (и не слишком) трактовки оперы Чайковского и наше их восприятие накладываются друг на друга и проступают сквозь партитуру «лирических сцен», образуя палимпсест. То, как мы слышим музыку Чайковского, неотделимо от этого палимпсеста — и мы при всем желании не можем делать вид, что работаем с «Евгением Онегиным» «как с чистого листа» — это, конечно, иллюзия.Время — один из важнейших героев оперы Чайковского и ее литературного первоисточника. Согласитесь, что «Евгений Онегин» Пушкина с его легкой, летящей строфой — произведение, на самом деле совершенно безжалостное и не оставляющее никакой надежды. Это, кстати, особенно заметно по партитуре Чайковского — он вычитал из пушкинского романа главное: мотив быстротечности жизни и жестокости времени. Наш спектакль построен на воспоминаниях главного героя — его действие разворачивается в пространстве памяти с ее неизбежными преломлениями и искажениями.Премьеру репетируют: Татьяна — Анжелика Минасова, Ольга Попова, Дарья Пичугина; Ольга — Наталья Буклага, Наталия Ляскова; Ларина — Лариса Келль, Наталья Князева; Няня — Татьяна Каминская, Екатерина Бачук; Онегин — Константин Сучков, Энхбат Тувшинжаргал; Ленский — Борис Рудак, Александр Чернов; Гремин — Гарри Агаджанян, Владимир Тайсаев; Трике — Сергей Костарев, Анатолий Шлиман.