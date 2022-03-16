Гидродинамическая модель ученого Пермского Политеха увеличит нефтедобычу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На сегодня одной из актуальных и важнейших задач нефтедобывающих компаний является увеличение добычи полезного ископаемого. Большинство организаций, имея сложнопостроенные коллекторы, применяют циклическое заводнение — популярный и малозатратный метод, при котором периодически меняют режим работы скважины путем прекращения и возобновления закачки воды. На примере геолого-гидродинамической модели, которая учитывает трещиноватость и неравномерную проницаемость турнейско-фаменской залежи Гагаринского месторождения, ученый Пермского Политеха показал, как циклическое заводнение позволит увеличить нефтедобычу из труднодоступного коллектора, рассказали в ПНИПУ.В исследовании также принял участие Александр Менгалиев, ведущий инженер группы внедрения и сопровождения интегрированных моделей, ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Результаты разработки были опубликованы в журнале «Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов 2021».— В большинстве случаев циклическое заводнение моделируется на трехмерных синтетических моделях, не учитывая реальные процессы, которые происходят в глубинах земли. Для точности исследования были разработаны модифицированные цифровые двойники месторождений, которые максимально приближены к реальным условиям и учитывают все процессы, происходящие в пластовых условиях, — сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Дмитрий Мартюшев.После создания геолого-гидродинамической модели был произведен расчет различных вариантов, исходя из особенностей строения участков залежи Гагаринского месторождения. Кроме того, был выполнен подбор эффективных параметров проведения циклического метода воздействия.По словам ученых, выполненное моделирование циклического заводнения на определенных участках залежи продемонстрировало увеличение добычи нефти. На сегодня модифицированы более 10 цифровых двойников месторождений, проведен расчет циклического заводнения, выделены участки залежи, где технология эффективна и может быть реализована, подобраны параметры ее проведения.Технология разработчиков находится на стадии внедрения и промышленной апробации. Исследователи готовят патентную заявку.Результаты позволяют в дальнейшем развивать и совершенствовать геолого-гидродинамическое моделирование и проектирование различных видов заводнения.