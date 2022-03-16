Гидродинамическая модель ученого Пермского Политеха увеличит нефтедобычу

13.48 Пятница, 25 марта 2022
Пермский край: новости дня
На сегодня одной из актуальных и важнейших задач нефтедобывающих компаний является увеличение добычи полезного ископаемого. Большинство организаций, имея сложнопостроенные коллекторы, применяют циклическое заводнение — популярный и малозатратный метод, при котором периодически меняют режим работы скважины путем прекращения и возобновления закачки воды. На примере геолого-гидродинамической модели, которая учитывает трещиноватость и неравномерную проницаемость турнейско-фаменской залежи Гагаринского месторождения, ученый Пермского Политеха показал, как циклическое заводнение позволит увеличить нефтедобычу из труднодоступного коллектора, рассказали в ПНИПУ.

В исследовании также принял участие Александр Менгалиев, ведущий инженер группы внедрения и сопровождения интегрированных моделей, ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Результаты разработки были опубликованы в журнале «Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов 2021».

— В большинстве случаев циклическое заводнение моделируется на трехмерных синтетических моделях, не учитывая реальные процессы, которые происходят в глубинах земли. Для точности исследования были разработаны модифицированные цифровые двойники месторождений, которые максимально приближены к реальным условиям и учитывают все процессы, происходящие в пластовых условиях, — сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Дмитрий Мартюшев.

После создания геолого-гидродинамической модели был произведен расчет различных вариантов, исходя из особенностей строения участков залежи Гагаринского месторождения. Кроме того, был выполнен подбор эффективных параметров проведения циклического метода воздействия.

По словам ученых, выполненное моделирование циклического заводнения на определенных участках залежи продемонстрировало увеличение добычи нефти. На сегодня модифицированы более 10 цифровых двойников месторождений, проведен расчет циклического заводнения, выделены участки залежи, где технология эффективна и может быть реализована, подобраны параметры ее проведения.

Технология разработчиков находится на стадии внедрения и промышленной апробации. Исследователи готовят патентную заявку.

Результаты позволяют в дальнейшем развивать и совершенствовать геолого-гидродинамическое моделирование и проектирование различных видов заводнения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Жители свердловского поселка остались без отопления из-за коммунальной аварии
16 марта 2022
«Whoosh» планирует в два раза увеличить парк элеткросамокатов в Екатеринбурге
20 марта 2022
Победителем второго кейс-чемпионата УГМК стала команда АО «Учалинский ГОК»
17 марта 2022
Сотрудники АО «Уралэлектромедь» стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года»
17 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:19 Пермская опера готовится представить нового «Евгения Онегина»
13:48 Гидродинамическая модель ученого Пермского Политеха увеличит нефтедобычу
13:43 Группу прикамцев будут судить за кражу бронзового троса
13:24 В субботу в Перми закроют участок Восточного обхода
10:35 В Пермском крае с коммунального предприятия взыскано около 6,5 млн рублей задолженности по заработной плате
13:44 В Перми пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках на призы Татьяны Тарасовой
13:31 Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
13:01 В Прикамье водитель совершил наезд на ребенка
12:46 «Горьковка» покажет пермякам живописные букеты
09:42 Судебные приставы Перми присоединились к помощи беженцам с Донбасса
16:06 Пермский общественник осудил призыв украинского активиста к насилию над российскими военными
15:50 Утверждены поправки в бюджет Перми на 2022-2024 годы
15:38 Контрольно-счетная палата Перми отчиталась за 2021 год
13:27 26 марта в Краснокамске состоится торжественная церемония открытия проекта «Расцветай, город»
13:14 В Перми пройдет прямая линия по вопросам охраны природных территорий
13:08 В Перми вынесли приговор налетчику за разбой «ради мамы»
12:56 «Горьковка» приглашает пермяков на музыкальную выставку и концерт
10:14 В Перми судебные приставы проконтролировали выдачу лекарственных средств больным редкими заболеваниями
13:08 Эксперты Росреестра проконсультируют и проведут бесплатные мастер-классы и лекции на Ярмарке недвижимости
13:02 В Кадастровой палате по Пермскому краю рассказали о незаконных схемах перепродажи сведений о недвижимости
12:56 Быстрее, выше, сильнее! Судебные приставы Перми встретили весну спортивными победами
Все новости
16:56 Путин освободил Чубайса от должности спецпредставителя президента
16:34 Попавший под санкции миллиардер Петр Авен заявил, что не понимает, как теперь выживать
15:08 ФАС заподозрила сахарные заводы в картельном сговоре
14:34 В ЛДПР сообщили, что врачи отправили Жириновского на плановую процедуру
14:05 Спикер Госдумы Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского и заявил о его тяжелом состоянии
13:59 Экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой грозит новый штраф до 50 тысяч рублей
13:24 Глава Крыма Аксенов назвал YouTube империей лжи и призвал заблокировать платформу в России
12:36 В платежном сервисе Аpple Рay больше не поддерживают карты «Мир»
11:09 Минпросвещения РФ обсудит предложение Мединского о воспевании страны в школах
10:23 КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Японское море
09:44 Медведев: в России нет ограничений для возвращения смертной казни и решение КС могут пересмотреть
18:12 ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара
17:39 В правительстве РФ продлили программу кэшбэка за детские путёвки и напомнили, как его получить
16:55 Ямальские поисковики вышли из отряда «ЛизаАлерт» из-за разногласий по поводу спецоперации
15:52 В Кремле объяснили, почему министр обороны РФ Шойгу долго не появляется на публике
15:15 Из серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики»
14:43 Великобритания ввела санкции в отношении Грефа, Тинькова и еще более трех десятков физлиц
13:51 Власти Латвии не пустят в страну Никиту Михалкова, Стаса Михайлова, Тину Канделаки и других деятелей культуры
13:06 Депутат ГД Анатолий Вассерман заявил, что очень грубо ошибся насчет военной спецоперации
10:43 Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 1 апреля
10:08 В Киеве погибла российская журналистка
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK