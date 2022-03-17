Группу прикамцев будут судить за кражу бронзового троса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Губахе завершено расследование уголовного дела по факту кражи с охраняемой территории бронзового троса группой лиц по предварительному сговору. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в преступлении обвиняются трое губахинцев и пермяк.Летом 2021 года в полицию обратился руководитель предприятия, расположенного на территории Губахинского округа, и сообщил, что с охраняемой территории склада похищен бронзовый трос.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 39-летний житель Губахи предложил своему ранее судимому 45-летнему приятелю похитить бронзовый трос. Для этого они привлекли 40-летнего приятеля с машиной и 55-летнего пермяка, который охранял территорию склада. Ночью охранник оставил в заранее оговоренном месте ножницы для отреза бронзового троса. 45-летний фигурант перелез через забор, нарезал приготовленными ножницами трос и передал его остальным соучастникам. Злоумышленники вынесли отрезки троса общей массой 44 килограмма.В ходе расследования была установлена причастность ранее судимого 45-летнего жителя Губахи к краже из дачного домика, подозреваемого заключили под стражу.Похищенное имущество обнаружено и изъято. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.