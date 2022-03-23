В субботу в Перми закроют участок Восточного обхода

Марина Осипова © Вечерние ведомости

26 марта в связи с работами на линии электропередачи планируется закрытие движения на участке Восточного обхода на 30 минут каждые полтора часа. Работы будут идти с 06:00 до 14:00.Движение в обоих направлениях будут перекрывать на участке в районе поворота на улицу Академика Веденеева (6-й километр). Объезд возможен по улице Цимлянской. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.