Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
Пермский край: новости дня
В Индустриальном районе продолжают работу спортплощадки по месту жительства. Тренировки продолжительностью более часа организованы три раза в неделю. Занятия проводятся под руководством квалифицированных тренеров-инструкторов по скандинавской ходьбе, футболу и общей физической подготовке.
С 21 марта по 20 апреля для школьников проводятся занятия по мини-футболу и ОФП на спортивных площадках по адресам: шоссе Космонавтов, 158 (спорткомплекс им. Сухарева), улица Мира, 39 (Дворец культуры им. Гагарина), улица Танкистов, 56 (лицей №4), улица Рязанская, 101, улица Нефтяников, 54 (школа №108), проспект Декабристов, 35а (школа №3). Людей старшего возраста приглашают на занятия скандинавской ходьбой в парк культуры и отдыха «Балатово». Сбор и разминка - на Гатчинской, 15.
Расписание занятий – здесь: http://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15962/11109/sport/2022/OFP_Indusy_mart-aprel.jpg. Подробную информацию о работе спортплощадок и расписание тренировок также можно узнать по телефону 8-905-863-15-97.
С 21 марта по 20 апреля для школьников проводятся занятия по мини-футболу и ОФП на спортивных площадках по адресам: шоссе Космонавтов, 158 (спорткомплекс им. Сухарева), улица Мира, 39 (Дворец культуры им. Гагарина), улица Танкистов, 56 (лицей №4), улица Рязанская, 101, улица Нефтяников, 54 (школа №108), проспект Декабристов, 35а (школа №3). Людей старшего возраста приглашают на занятия скандинавской ходьбой в парк культуры и отдыха «Балатово». Сбор и разминка - на Гатчинской, 15.
Расписание занятий – здесь: http://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15962/11109/sport/2022/OFP_Indusy_mart-aprel.jpg. Подробную информацию о работе спортплощадок и расписание тренировок также можно узнать по телефону 8-905-863-15-97.
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