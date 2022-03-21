В Прикамье водитель совершил наезд на ребенка
Пермский край: новости дня
В Куеде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1969 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Следствие установило, что мартовским вечером отец катал сына 2019 года рождения на ледянке. Затем отец решил убрать ледянку во двор дома, а ребенка оставил на проезжей части одного. В этот момент водитель автомобиля ВАЗ-21144 совершил наезд на малолетнего пешехода. Ребенок был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
Полицейские провели первоначальные следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, собрали иные доказательства, подтверждающие вину куединца в совершении ДТП.
Следствие установило, что мартовским вечером отец катал сына 2019 года рождения на ледянке. Затем отец решил убрать ледянку во двор дома, а ребенка оставил на проезжей части одного. В этот момент водитель автомобиля ВАЗ-21144 совершил наезд на малолетнего пешехода. Ребенок был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
Полицейские провели первоначальные следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, собрали иные доказательства, подтверждающие вину куединца в совершении ДТП.
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В Березовском иномарка сбила восьмилетнего мальчика
16 марта 2022
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