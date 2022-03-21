В Прикамье водитель совершил наезд на ребенка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Куеде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1969 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Следствие установило, что мартовским вечером отец катал сына 2019 года рождения на ледянке. Затем отец решил убрать ледянку во двор дома, а ребенка оставил на проезжей части одного. В этот момент водитель автомобиля ВАЗ-21144 совершил наезд на малолетнего пешехода. Ребенок был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.Полицейские провели первоначальные следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, собрали иные доказательства, подтверждающие вину куединца в совершении ДТП.