Судебные приставы Перми присоединились к помощи беженцам с Донбасса
Пермский край: новости дня
Сотрудники Управления ФССП России по Пермскому краю собрали гуманитарную помощь вынужденным переселенцем из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент в краевую столицу из мест боевых действий прибыло более 1500 человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди.
Все они были размещены в пунктах временного пребывания по всему краю. Нуждающимся оказывается первая медицинская и психологическая помощь. Сейчас решаются вопросы с трудоустройством взрослых, а дети распределяются по детским садам и школам. Приехавшие в край люди нуждаются в предметах личной гигиены, продуктах питания, вещах. Неравнодушные прикамцы собирают гуманитарную помощь прибывшим и массово привозят ее в пункты приема, организованные на базе территориальных общественных самоуправлений. Там поступившие посылки сортируют, часть из них будет распределена среди беженцев в Пермском крае, а часть будет отправлена непосредственно на Донбасс.
Не смогли остаться безучастными и судебные приставы Перми. Сотрудники Управлении передали жителям ДНР и ЛНР крупы, консервы, бытовою химию. Детям сотрудники ведомства направили сладкие гостинцы. К благотворительной акции подключился и Профсоюз УФССП России по Пермскому краю, который также помог собрать необходимое для гуманитарной груза.
Все они были размещены в пунктах временного пребывания по всему краю. Нуждающимся оказывается первая медицинская и психологическая помощь. Сейчас решаются вопросы с трудоустройством взрослых, а дети распределяются по детским садам и школам. Приехавшие в край люди нуждаются в предметах личной гигиены, продуктах питания, вещах. Неравнодушные прикамцы собирают гуманитарную помощь прибывшим и массово привозят ее в пункты приема, организованные на базе территориальных общественных самоуправлений. Там поступившие посылки сортируют, часть из них будет распределена среди беженцев в Пермском крае, а часть будет отправлена непосредственно на Донбасс.
Не смогли остаться безучастными и судебные приставы Перми. Сотрудники Управлении передали жителям ДНР и ЛНР крупы, консервы, бытовою химию. Детям сотрудники ведомства направили сладкие гостинцы. К благотворительной акции подключился и Профсоюз УФССП России по Пермскому краю, который также помог собрать необходимое для гуманитарной груза.
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