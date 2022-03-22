Судебные приставы Перми присоединились к помощи беженцам с Донбасса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудники Управления ФССП России по Пермскому краю собрали гуманитарную помощь вынужденным переселенцем из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент в краевую столицу из мест боевых действий прибыло более 1500 человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди.Все они были размещены в пунктах временного пребывания по всему краю. Нуждающимся оказывается первая медицинская и психологическая помощь. Сейчас решаются вопросы с трудоустройством взрослых, а дети распределяются по детским садам и школам. Приехавшие в край люди нуждаются в предметах личной гигиены, продуктах питания, вещах. Неравнодушные прикамцы собирают гуманитарную помощь прибывшим и массово привозят ее в пункты приема, организованные на базе территориальных общественных самоуправлений. Там поступившие посылки сортируют, часть из них будет распределена среди беженцев в Пермском крае, а часть будет отправлена непосредственно на Донбасс.Не смогли остаться безучастными и судебные приставы Перми. Сотрудники Управлении передали жителям ДНР и ЛНР крупы, консервы, бытовою химию. Детям сотрудники ведомства направили сладкие гостинцы. К благотворительной акции подключился и Профсоюз УФССП России по Пермскому краю, который также помог собрать необходимое для гуманитарной груза.