Утверждены поправки в бюджет Перми на 2022-2024 годы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На пленарном заседании гордумы приняты изменения в бюджет Перми на 2022-2024 годы. Поправки увеличили доходную и расходную части бюджета на 50 млн рублей за счет остатков возврата субсидий прошлых лет.Также планируется сократить расходы на обновление подвижного состава и ремонт трамвайных путей в этом году в сумме 122,6 млн рублей, в 2023 году – 44 млн рублей. Расходы на капитальный ремонт автодорог и Егошихинского кладбища в общей сумме 525 млн рублей перенесены на 2024 год. После выделения средств из регионального бюджета расходы на эти объекты будут восстановлены.300 млн предполагается выделить на ремонт улицы Ленина в связи удорожанием строительных материалов. Также будут выделены деньги на капремонт сетей наружного освещения улицы Ленина: в 2022 году – 344 млн рублей, в 2023 году – 256 млн рублей.Депутат Арсен Болквадзе спросил, есть ли необходимость сейчас в рамках реконструкции ул. Ленина планировать освещение. Заместитель главы администрации Дмитрий Галиханов пояснил, что нужно уложить сети наружного освещения, все кабельные каналы, и уже после этого приступать к благоустройству.Депутат Владимир Молоковских отметил, что улица Ленина в приоритете в преддверии 300-летия Перми: «Необходимо завершить благоустройство и иметь достойную площадку для встречи юбилея».Кроме того, изменения в бюджете предусматривают выделение 44 млн рублей на благоустройство контейнерных площадок. Депутат Сергей Медведев поинтересовался, что именно планируется – реконструкция или замена. Заместитель главы администрации Игорь Субботин рассказал, что речь идет о новых контейнерных площадках, в основном они будут установлены на муниципальных территориях.Председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева сообщила, что кассовый план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 116%.Первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник подчеркнула, что в текущей экономической ситуации нужно крайне взвешенно подходить к формированию расходов, особенно по дополнительно принятым расходным обязательствам, и к исполнению доходной части бюджета.